La pallamano Cassano Magnago in cerca di punti contro i vichinghi di Rubiera

Dopo aver espugnato Trieste e aver ottenuto due punti importantissimi in ottica della classifica del campionato di serie A1, la Pallamano Cassano Magnago ha davanti ha sé un’altra ghiotta occasione: la sfida contro Secchia Rubiera di domani, sabato 12 marzo, tra le mura amiche del palazzetto Tacca.

Fischio d’inizio alle 18.30. La partita si potrà vedere su Elevensports.com.

Dopo tre sofferte sconfitte nel girone di ritorno (contro le squadre “favorite” in campionato Raimond Sassari, Brixen e Conversano) e due amari pareggi contro Bozen e Carpi, i lombardi settimana scorsa hanno ottenuto la prima vittoria da novembre, che li ha “salvati” dalla pericolosa zona play-out e portati al nono posto in classifica, poco sopra Trieste e a parimerito con Sparer Eppan (la squadra altoatesina ha subito una brutta sconfitta contro Carpi nel turno di recupero settimanale).

La vittoria contro gli emiliani di domani costituirebbe una nuova conferma per la squadra di Davide Kolec in ottica classifica: con 15 punti si lascerebbe indietro Eppan e potrebbe tentare di raggiungere Bozen (che ha 17 punti), squadra in ascesa in questa seconda parte del campionato.

LE “ALTRE” DEL CASSANO

Sabato 12 marzo, dopo un weekend di pausa per l’A1 femminile per aspettare la portiera Nila Bertolino in ritiro con la nazionale, le ragazze di coach Salvatore Onelli sono in trasferta a Salerno, ospiti delle campionesse d’Italia attualmente in carica, per rifarsi della sconfitta all’andata (23-31).

Sabato sarà anche un giorno importante per l’A2 femminile, in trasferta contro Leonessa (alle 18.30), e per la squadra maschile di serie B a Leno (alle 18.30).

Domenica 13 marzo sarà la volta delle giovanili: alle 11 la trasferta per l’under15 femminile contro Castrrezzate Ferrarin; alle 11 l’under17 maschile in trasferta a Leno. Alle 13 il match del Cassano under15 femminile-Leonessa.

A concludere il weekend di partite il match alle 17 di domenica tra l’A2 maschile e Mezzocorona.

SECCHIA RUBIERA VS CASSANO MAGNAGO

La squadra emiliana ha subito qualche modifica rispetto alla formazione del girone di andata: da Trieste è arrivato il terzino italo-argentino Robertino Pagano. Sono fuoriuso a causa di infortuni in autunno Gabriele Giovanardi, Elio Strada e Lorenzo Pedretti, sostituiti da Enrico Giubbini e Matteo Cavina; mentre Pashko Hila è guarito ed è tornato a giocare tra le fila rossoblu.

I vikings arriveranno al palazzetto Tacca ben rinvigoriti e decisi, grazie all’impensabile pareggio con Brixen la scorsa settimana (26-26): vorranno continuare la scia positiva tracciata nelle ultime setttimane contro la squadra altoatesina e Raimond Sassari e tentare il colpaccio in casa amaranto.

Lo scontro dello scorso ottobre aveva costituito una vittoria tutto sommato facile per i cassanesi (la terza in campionato), finita 26-31: gli amaranto avevano saputo interpretare lil match, portandosi fin da subito in vantaggio mentre gli emiliani avevano dovuto inseguire gli avversari.

LA VENTESIMA DI CAMPIONATO

A dare il via alla ventesima giornata di campionato A1 Beretta è la sfida Teamnetwork Albatro-Siracusa, alle 16.30. Si prosegue alle 18, al palazzetto dello sport di Conversano, con la squadra pugliese che ospiterà Carpi; alle 18.30 Raimond Sassari se la vedrà con Trieste. Infine, dopo scontro alle 19: derby altoatesino che impegnerà Pressano e Brixen e, infine, l’attesissimo match Junior Fasano-Alperia Merano.

Turno di riposo per Sparer Eppan.