La Pallamano Cassano Magnago soffre, ma si rialza e vince contro Rubiera (28-27)

Una vittoria importantissima in ottica classifica e per l’umore dei ragazzi di coach Davide Kolec quella combattuta tra le mura del palazzetto Tacca di Cassano Magnago stasera, sabato 12 marzo: gli amaranto hanno sconfitto la pallamano Secchia Rubiera 28-27, confermando la vittoria del girone di andata.

I cassanesi hanno dovuto soffrire e combattere molto di più rispetto allo scorso ottobre – dove avevano facilmente dominato gli avversari, vincendo con 5 punti di stacco -, misurandosi con i “vichinghi” in ascesa: oltre a delle seconde fasi in attacco molto veloci, l’intensa difesa emiliana sul 6-0 ha reso difficile la vita ai lombardi in attacco. A complicare il tutto, la marcatura stretta su Federico Mazza, individuato come il più pericoloso dei cassanesi.

Coach Kolec, nel primo tempo, ha optato per una difesa più alta, con Ivan Salvati e Alberto Lazzari (e poi Stefano Bassanese) come centroavanti; l’allenatore ha optato per numerosi cambi dei giocatori, in modo da avere in campo elementi freschi e riposati, pronti a dare il 100%, e impiegare tutto il rooster di combattenti a disposizione.

A correre in aiuto del Cassano nei momenti di maggior tensione e difficoltà, i tre portieri che hanno dato grande prova di sé: Nicolò Riva nel primo tempo ha fatto due parate importanti, sostituto poi da Luca Monciardini (7 parate nel secondo tempo). Negli ultimi 20 minuti del secondo tempo è entrato in campo il giovane Germano Albanini, intercettando 5 tiri rossoblu.

Con questa vittoria Cassano Magnago si porta a 15 punti e allontana lo spettro dei play-out: con questi 2 punti si lascia indietro Trieste (che ne ha 12) e supera anche Sparer Eppan (13), scalando la classifica fino all’ottavo posto.

PRIMO TEMPO

Il primo tempo non ha smentito i pronostici di una partita equilibrata e al tempo stesso insidiosa: nel primo quarto d’ora le squadre hanno preso le misure e sono stati tanti i momenti di parità. Cassano Magnago è partito in vantaggio (2-0) con i gol di Federico Mazza e Giacomo Visentin nei primissimi minuti, immediatamente inseguito da Rubiera, che ha risposto con una seconda fase molto veloce; al 6′ il pareggio (2-2) realizzato dal centrale lettone Maris Versakovs.

Dopo i primi quindici minuti dal fischio d’inizio e numerose situazioni di parità, Secchia Rubiera ha agguantato il sorpasso al 19′ (8-9) con il gol di Versakovs, che ha spinto i compagni a dare di più: da qui la sottile rimonta capitanata da Luca Bortolotti e l’ex di Trieste, l’ala Robertino Pagano, che hanno portato la squadra sul +2 (9-11) al 23′. All’allungo dei rossoblu hanno risposto decisi gli amaranto: il contropiede di Filippo Branca e il gol di Usman Kabeer hanno riportato il pareggio (11-11) al 26′.

A 4 minuti dalle fine i cassanesi hanno dovuto fare a meno di Nikola Jezdimirovic, espulso per due minuti; i vichinghi hanno approfittato di questo momento di fragilità, intercettando 2 passaggi alle ali amaranto e andando in contropiede con le azioni firmate dall’ala Sebastiano Garau.

Il primo tempo si è concluso con il vantaggio rossoblu 11-13.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo ha subito un notevole cambio di ritmo del match, con una pronta accelerazione dei vichinghi emiliani, scesi in campo decisi a portare in saccoccia più punti possibili e allungare le distanze dai lombardi. In neanche cinque minuti hanno ottenuto il massimo vantaggio 12-17, con le azioni fruttuose di Garau e Stefano Bonassi, di cui un rigore nella porta di Luca Monciardini al 32′; è stato il momento più difficile per gli amaranto, che hanno visto dovuto fronteggiare degli avversari determinati a vincere e con una difesa intensissima e mirata su Mazza, pronta a bloccare ogni azione del capocannoniere del campionato.

Gli emiliano hanno così ottenuto il controllo della partita, mentre l’attacco amaranto è risultato meno efficace. Al 37′ il “risveglio”, grazie al gol di Alberto Lazzari che sembrava impossibile, portando il punteggio 13-17 e segnando la via della scalata, ottenuto punto a punto: buone le azioni di Branca in contropiede, il rigore di Mazza al 42′ e di Visentin, che al 43′ sono arrivati a -1 (18-19).

Le speranze si sono riaccese, così come l’umore; al 40′ i ruberiesi hanno dovuto giocare per 4 consecutivi minuti in inferiorità numerica e Cassano Magnago ha colto l’occasione per tentare il colpaccio, reagendo in attacco e intensificando la difesa, mentre i rossoblu hanno perso lo smalto e lo slancio iniziali. Dopo due situazioni di pareggio (19-19 e 22-22), a dieci minuti dalla fine le due squadre hanno messo il turbo trasformando il gioco in un match al cardiopalma: a fronte di 3 vantaggi amaranto con un massimo di 3 punti (prima 24-22 al 52′ con il gol di Visentin; 25-23 dopo l’azione di Mazza), al 56′ con i gol di Jezdimirovic e il contropiede di Branca hanno portato la squadra a 27-24.

Ma era troppo presto per festeggiare, perché i vichinghi non hanno voluto mollare l’osso, dando inizio a una risalita contro il tempo: i gol di Garau, Pagano e Spinelli hanno fatto vacillare gli amaranto, arrivando a 27-26 a 1 minuto e mezzo dalla fine. Un errore in attacco degli ospiti, però, ha fatto guadagnare tempo ai lombardi e portato al gol di Visentin al 29.3′. La partita si è conclusa 28-27 per Cassano Magnago.

I MIGLIORI MARCATORI

A brillare nel team amaranto è ancora una volta Federico Mazza, con 9 gol: la stretta marcatura che ha subito da parte degli emiliani lo ha spesso messo in difficoltà, ricorrendo maggiormente ai tiri dai 9 metri rispetto a quelli sull’area dai 6′; 6 su 9 sono stati rigori, che lo hanno riconfermato un cecchino infallibile sui 7 metri, un vero e proprio ice man. Il migliore emiliano in campo è stato il lettone Maris Versakovs, con 7 reti.

TABELLINO CASSANO MAGNAGO – SECCHIA RUBIERA 28-27 (11-13) 1 tempo: 11-13 2 tempo: 28-27 CASSANO MAGNAGO: Nicolò Riva, Luca Monciardini, Germano Albanini, Alberto Lazzaro (1), Federico Mazza (9), Nikola Jezdimirovic (1), Ivan Salvati (2), Mattia Dorio (2), Usman Kabeer (1), Filippo Branca (4), Giacomo Visentin (7) e Giacomo Decio (1) SECCHIA RUBIERA: Maksym Voliuvach, Maris Versakovs (7), Luca Bortolotti (1), Andrea Santilli (3), Luca Oleari (3), Roberto Bartoli (2), Stefano Bonassi (2), Robertino Pagano (5) e Sebastiano Garau (4) Arbitri: Schiavone D. e Nicolella L. Time out: per Cassano Magnago 28.03′, 33.41′ e 58.27′ – per Secchia Rubiera 29.38′, 42.02′ e 55.57′ Ammonizioni: per Cassano Magnago 2 minuti a Usman Kabeer (56.40′), Nikola Jezdimirovic (26.06′) e Giacomo Visentin (5.57′) – per Secchia Rubiera 2 minuti a Maris Versakovs (00.34′), Luca Oleari (6.40′ e 40.10′), Matteo Cavina (45.26′) e Stefano Bonassi (37.39′)

LA VENTESIMA DI CAMPIONATO

Nella ventesima giornata di campionato (la settima del girone di ritorno) Bolzano ha vinto contro Albatro (23-25) nella trasferta siciliana, Conversano ha vinto nettamente contro Carpi (34-24). Alperia Merano ha dato del filo da torcere alla capolista Junior Fasano, che alla fine ha avuto la meglio (28-29), mentre Brixen ha vinto contro Pressano. Infine, Raimond Sassari ha battuto Trieste (30-25).