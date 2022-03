La Palude Brabbia in foto, un concorso per fotografi non professionisti

Si terrà a fine maggio, in occasione della festa dell’oasi Lipu Palude Brabbia, l’inaugurazione di una mostra fotografica con installazioni fisse lungo i sentieri della Riserva naturale, un percorso espositivo aperto a tutti e visibile tutto l’anno con 30 foto selezionate tra i migliori scatti naturalistici di fotografi non professionisti.

L’idea è quella di coniugare la bellezza artistica delle foto inserite direttamente nel contesto che ha generato l’ispirazione fotografica; 3 le categorie che verranno rappresentate: paesaggio, macrofotografia e fauna. Tutte le foto dovranno essere ambientate unicamente in Palude Brabbia.

Tutti possono partecipare alla selezione dei loro scatti presentando le foto entro il 15 aprile 2022.

Le modalità di adesione sono inserite nella sezione dedicata alla mostra “Brabbia in foto”, link disponibile sulla home page del sito LIPU Palude Brabbia (qui il link). Per essere aggiornati potete anche entrare nella pagina facebook @Brabbiainfoto dedicata alla mostra. Al progetto ha aderito anche ARTESTAMPA di Galliate Lombardo che ci supporta sponsorizzando le stampe su forex in grande formato.

La primavera è ormai alle porte con le sue fioriture, gli uccelli migratori che stanno arrivando e la piccola fauna che si risveglia… non lasciatevi sfuggire l’occasione per qualche scatto dal capanno di osservazione o lungo i sentieri dell’oasi. A richiesta è possibile anche essere accompagnati alla torretta di osservazione, in zona di riserva integrale, contattandoci per mail. Che siate dei frequentatori abituali o alla prima visita in Palude la “bella stagione” non delude mai! Vi aspettiamo lungo i sentieri della Riserva e attendiamo i vostri scatti

Riserva Naturale e Oasi LIPU Palude Brabbia VIA PATRIOTI 22, INARZO (VA) Tel. 0332.964028

Mail: oasi.brabbia@lipu.it www.lipupaludebrabbia.it FB: palude brabbia oasi Lipu