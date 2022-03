Tra la panchina rossa e la mostra “Siamo Resistenza”: l’8 marzo a Taino

Greta Thunberg, Alessandrina Ravizza, Teresa Noce, Mother Jones e molte altre: sono le donne di ieri e di oggi scelte per celebrare la Giornata internazionale dei diritti della donna a Taino, ricordando tutte le donne morte per la libertà e la dignità di tutte e per quelle che, oggi, lottano per un mondo migliore.

Ma non c’è solo questo in programma domani, martedì 8 marzo.

8 marzo a Taino: il programma

Si parte alle 12.30 con il pranzo al centro Bielli (su prenotazione), insieme a un brindisi alle “magnifiche novantenni” e alla premiazione alla donna dell’anno.

Alle 15.30 ritrovo al parco comunale per l’inaugurazione della panchina rossa con inciso il numero verde antiviolenza 1522, attivo ventiquattro ore su ventiquattro. Parteciperà anche Rina Di Spirito, cofondatrice e operatrice del Centro Antiviolenza donne collegato al circuito nazionale.

Si prosegue alle 16.30, questa volta al centro dell’Olmo con la mostra “Siamo Resistenza: siamo fiori che rompono l’asfalto“, con i volti delle pasionarie di ieri e di oggi.

I fondali sono stati dipinti e preparati dalle allieve della 5G (sezione scenografia) insieme al loro tutor, il professor Francesco Marelli, del liceo artistico musicale coreutica “Candiani-Bausch” di Busto Arsizio in occasione dello spettacolo Marielle Franco e le altre: le pasionarie che sarebbe dovuto andare in scena l’8 marzo 2020, poi rimandato a causa della pandemia.

Gli eventi sono organizzati da Anpi Taino, Casa Rosa, Casa delle donne e Anna Andriuolo Gallarate e il museo di Storia Locale di Taino