La Polizia locale di Castano Primo cerca un agente. Pubblicato il bando di concorso

La Città di Castano Primo avvia un bando di concorso per il reclutamento di un agente di Polizia locale da destinare al Corpo Intercomunale di Castano Primo – Nosate.

Il Comando di piazza Mazzini, risulta infatti vacante di un posto a seguito dell’ultimo pensionamento di un sovrintendente.

Si cercano quindi giovani motivati al fine di assolvere al meglio al delicato compito dell’agente di polizia locale, i quali abbiano ben chiaro il ruolo e le responsabilità dell’operatore che svolge una pubblica funzione al servizio della comunità.

I futuri neo assunti, dopo il previsto periodo di formazione, verranno impiegati a svolgere al pieno tutte le mansioni ascritte al ruolo.

Principali requisiti

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Godimento dei diritti civili e politici, anche negli stati di appartenenza o di provenienza;.

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione

Essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5 c. 2 della legge 7/3/86 n. 65 per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro implica, la condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica al posto messo a concorso.

La posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985); sono esclusi dal concorso, per incompatibilità nelle funzioni e nell’attribuzione della qualifica di Agente di P.S., coloro che abbiano svolto il servizio sostitutivo civile in qualità di “Obiettori di coscienza”, salvo dichiarazione di rinuncia ai sensi dell’art. 15 c. 7 bis, introdotto dalla l. 130/2007.

Titolo di studio minimo: Diploma di scuola media superiore.

In caso di titoli conseguiti all’estero, redatti in lingua straniera, devono essere completati da un traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, e devono essere riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio previsti per la partecipazione al concorso, in base ad accordi internazionali o ai sensi del d.lgs. 115/92, ovvero con le modalità di cui all’art.332 del t.u. 1592/33

Possesso della patente di guida di tipo A2 e B.

Capacità di utilizzo di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Conoscenza della lingua inglese.

Gli esami consisteranno in una prova scritta a contenuto tecnico-pratico ed una prova orale, nonché una eventuale preselezione.

Le materie d’esame sono le seguenti:

Elementi di diritto e procedura civile,

Elementi di diritto e procedura penale,

Elementi di Diritto amministrativo,

Nuovo ordinamento delle autonomie locali,

Codice della strada,

Legislazione sulla tutela ed uso del suolo e legislazione ambientale,

Normativa in materia di depenalizzazione,

T.U. leggi P.S.,

Nozioni di legislazione commerciale e annonaria,

Normativa nazionale e regionale della Polizia Locale,

Elementi di informatica,

Conoscenza della lingua inglese,

Bando consultabile all’Albo Pretorio on line del Comune di Castano Primo, pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.castanoprimo.mi.it e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a serie speciale – Concorsi ed esami e sul BURL.