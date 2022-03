La Protezione civile lancia l’allarme incendi sull’intera fascia Pedemontana: anche i boschi di Varese sorvegliati speciali

“Un vasto campo di alta pressione favorisce condizioni stabili e soleggiate ovunque sul territorio regionale. Si prevede un graduale calo del tasso di umidità dell’aria, con conseguente grado di pericolo per il rischio Incendi Boschivi in generale rialzo“. Il documento di allertamento della protezione civile che fa scattare l’allerta arancione in buona parte della Lombardia parla chiaro col sistema delle “allerte colore”: solo la Bassa se la passa bene, dal momento che le provincia del Sud lombardo non rischiano incendi, come rischiano meno quelle che ospitano l0alta montagna, come prevedibile. Sono invece le aree pedemontane ad essere quelle maggiormente esposte dal gran secco.

“Si sottolinea che le condizioni meteo-climatiche, il perdurare dell’assenza di precipitazioni e l’umidità del combustibile vegetale in ulteriore diminuzione saranno tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce (in particolare nelle zone con codice colore di allerta arancione). I codici di allerta per i settori in quota sono riferiti ai territori non coperti da neve, mentre sulla Pianura Orientale si limitano alle aree boscate“, dicono dalla protezione civile che ha elevato le soglie di rischio attorno alle 13 di oggi, lunedì 21 marzo.

In conseguenza:

• della persistente mancanza di precipitazioni che sta caratterizzando questo periodo;

• della contestuale diminuzione dell’umidità dell’aria e dello strato superficiale del terreno;

• degli incendi boschivi che stanno interessando il territorio regionale;

Si conferma un aumento generale delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi e si chiede ai sistemi locali di protezione civile di attivare o mantenere una fase operativa minima di attenzione, cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza comunale, perla salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi.

Nel dettaglio, le aree che figurano in allertamento arancione sono: Oltrepò Pavese, Garda, Mella-Chiese, Prealpi Bergamasche Orientali, Prealpi Bergamasche Occidentali, Pedemontana Occidentale, Alto Brembo, Lario, Verbano.