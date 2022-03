Con la primavera riaprono i beni del circuito Borromeo sul Lago Maggiore

Riparte ufficialmente la stagione turistica sul Lago Maggiore. Dopo l’apertura, lo scorso weekend, dei giardini di Villa Taranto, questo fine settimana è la volta dei beni del circuito di Terre Borromeo. (foto in alto, la Rocca di Angera, Riccardo Frison)

Sul Verbano, quella che sta per iniziare, sarà una stagione attesa che vedrà il ritorno in presenza di alcune manifestazioni importanti per il territorio, come Camelie Locarno che dopo due anni di stop dovuti alla pandemia ripartirà proprio nei prossimi giorni.

Il 18 marzo è in programma l’apertura dei siti museali e naturalistici sul Lago Maggiore: Isole Borromee, Parco Pallavicino e Mottarone Adventure Park, nell’area di Stresa, e la Rocca di Angera accoglieranno i visitatori. L’apertura dei siti è in programma fino all’1 novembre.

Oltre alla possibilità di visitare questi luoghi, tornano anche quest’anno gli appuntamenti per le famiglie: come la Family Run nel parco di villa Pallavicino. La gara podistica non competitiva è organizzata in collaborazione con Croce Rossa Italiana – comitato di Stresa e si terrà il 6 aprile. Il Parco è una inesauribile fonte di sorprese per tutta la famiglia con le oltre 50 specie di mammiferi e volatili. Torna anche quest’anno la Caccia al tesoro botanico organizzata nel giorno di Pasquetta, il 18 aprile, in collaborazione con Grandi Giardini Italiani nel 25esimo anniversario del network.