La Pro Loco di Gallarate sceglie la Giornata della Donna per riportare l’umorismo in città

La Pro Loco di Gallarate sceglie la Giornata Internazionale della Donna per riportare l’umorismo in città.

Torna in questo marzo 2022 la rassegna umoristica dedicata alle donne e fatta dalle donne “Women and Humour” giunta alla V edizione, che raccoglie vignette e cartoon di disegnatrici, cartoonist e vignettiste italiane e straniere. Oltre 40 le opere esposte inviate agli organizzatori da 37 autrici.

Un’occasione per celebrare le donne mettendole al centro dell’attenzione attraverso il loro lavoro e le loro passioni, in un settore, quello dei cartoon e dell’humour graphic, che erroneamente viene ancora percepito dai più come prettamente maschile. «Non è affatto così – dice il presidente di Pro Loco Gallarate, Vittorio Pizzolato – anzi negli oltre 25 anni di organizzazione della nostra rassegna “Humour a Gallarate” di donne bravissime ne abbiamo incontrate a iosa. Alcune di loro hanno vinto il nostro grand prix e oggi sono pluripremiate nei concorsi in tutto il mondo oltre che chiamate come giurate. Moltissime sono vignettiste per quotidiani o magazine in Italia e nel mondo e con il loro sguardo irriverente riescono a esprimere pensieri complessi in pochi e semplici tratti».

Sono dunque le donne le protagoniste di questa prima mostra dedicata all’Humour a Gallarate in questo 2022 che ha raccolto 37 disegnatrici provenienti da Italia, Portogallo, Francia, Romania, Regno Unito, Serbia, Repubblica Ceca, Russia, Germania, Turchia, Iran, Bulgaria, Polonia, Colombia, Venezuela, Estonia, Brasile.

«Non neghiamo che la nostra ambizione è riportare in auge la manifestazione che da 25 anni ci onoriamo di organizzare il Grand Prix Marco Biassoni e Premio Osvaldo Cavandoli, una rassegna umoristica internazionale, una delle poche rimaste a cui gli autori partecipano sempre con grande entusiasmo per le tematiche affrontate e per la meraviglia di avere una propria opera esposta in un museo. CI stiamo confrontando con le istituzioni per capire l’eventuale fattibilità».

La mostra è a ingresso libero e gratuito ed è visitabile negli orari di apertura della sede Pro Loco Gallarate dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Fino a nuove disposizioni l’accesso in sede sarà consentito solo con mascherina FFP2 indossata correttamente e con green pass in corso di validità.