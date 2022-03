La Pro Patria infila la terza: sconfitto il Renate 1-0 allo “Speroni”

È bastato un lampo in apertura di gara alla Pro Patria per sbloccare il match e portarsi a casa altri tre punti. Terzo successo di fila per i tigrotti che dopo le vittorie su Giana Erminio e Fiorenzuola fanno secco anche il Renate, superato 1-0 allo “Speroni” grazie alla rete di Pierozzi al 5′ del primo tempo e a una maiuscola prestazione difensiva. Grazie a questo risultato i tigrotti si proiettano in classifica a quota 38, lasciandosi alle spalle altre dirette concorrenti e compiendo un altro bel passo verso la salvezza.

LA PARTITA

Appena 5′ minuti di gioco e la Pro passa: batti e ribatti in area del Renate, Pierozzi è il più lesto e di testa mette in rete per l’1-0. Nel primo tempo i ritmi sono piacevoli ma le occasioni rare. Piscopo ci prova in rovesciata mandando alle stelle mentre il colpo di testa dell’ex Possenti è più pericolosa ma passa comunque sopra la traversa.

Nella ripresa il Renate si getta all’attacco e prova a stringere in difesa la Pro, che però regge colpo su colpo e riesce a non farsi schiacciare. Il colpo di testa di Chakir al 5′ termina fuori sotto il controllo di Caprile mentre il diagonale di Anghileri al 18′ fa venire qualche brivido in più passando a pochi centimetri dal palo. I tigrotti però rispondono a tono e Pierozzi al 21′ calcia fuori di poco un invitante servizio di Piu. Poi i tanti cambi che danno forze fresche alle squadre ma non cambiano la trama. Il muro biancoblu non si sgretola e anche nei 4′ di recupero, con il Renate completamente in avanti, l’unica occasione concessa è la spizzata di Chakir a pochi istanti dal triplice fischio che va ampiamente sul fondo.