La Pro Patria non vuole smettere di correre, Sala: “Contro il Renate vietato abbassare l’attenzione”

Piedi per terra, senza volare ma per continuare a correre in vista del traguardo salvezza. Terza partita della settimana per i tigrotti della Pro Patria che domani, domenica 20 marzo, ore 17:30, ospitano le pantere del Renate allo Speroni di Busto Arsizio.

Sarà un turno difficile, il trentatreesimo del Girone A, ma che potrebbe regalare un grande passo in avanti per lasciarsi alle spalle i bassifondi della classifica, dove la Pro Patria ha stazionato per la maggior parte del campionato prima della doppia vittoria consecutiva contro Giana e Fiorenzuola. Il Renate è infatti alla ricerca di un riscatto dopo una brutta sconfitta casalinga rimediata dal Piacenza, la terza nell’ultimo mese per la squadra quarta in classifica. Un andamento certamente non da grande squadra, molto diverso da quello mostrato nel girone di andata anche grazie alle reti del bomber del girone Galuppini, passato nel mercato di gennaio alla capolista Sudtirol.

«Affronteremo una squadra che merita la posizione che occupa in classifica sia per qualità sia per interpretazione delle gare» queste le parole dell’allenatore della Pro Patria Massimo Sala alla vigilia della sfida dello Speroni. Le due vittorie consecutive ottenute sotto la guida del nuovo allenatore dei bianco-blu, a Busto da quattro anni, hanno riportato entusiasmo e punti alla squadra. A predicare calma ed equilibrio è, in primis, lo stesso Sala, consapevole che, se eccessiva, l’euforia è spesso cattiva consigliera e che è sempre meglio tenere le mani salde sul volante della macchina, piuttosto che lasciare libera, perché la velocità è difficile da controllare e sono già tante le sbandate prese in stagione, spesso in contropiede nei minuti finali del match.

«Noi dobbiamo pensare partita per partita e domani sarà una gara veramente tosta. Servirà l’attenzione alta che abbiamo questa settimana ma soprattutto equilibrio, con i piedi per terra sia in campo che fuori». Con soli tre punti di margine dalla zona playout, vietato dunque pensare a chi sta avanti, all’AlbinoLeffe e alla zona playoff, che invece dista appena due punti. L’obiettivo rimane la salvezza e per ottenerla servono le proverbiali sette finali.

«Equilibrio è la parola di questa settimana, alla luce dei risultati conquistati» così Sala prova a ritornare Piu e Company sul pianeta terra dopo il volo di domenica scorsa e mercoledì, con ben otto gol segnati e appena uno subito. ««L’esplosione offensiva delle ultime due gare? La svolta arriva dal campo, non solo la domenica ma durante la settimana. I ragazzi lavorano alla fase offensiva, alla fase difensiva. Penso sia questo il segreto: tutti partecipano alle due fasi. Avere un equilibrio ci può portare più sereni ad avere ben chiara la situazione. La partita di domani ci deve fare la continuità per trovare i risultati che ci servono, le nostre energie mentali devono tornare sul campo, non è facile perché sarà dura e gli interpretati sono chiamati a capire le trame della partita contro una squadra che in qualsiasi momento può mettere in difficoltà».

Il mister chiama all’attenti e chiede uno sforzo speciale anche alle seconde linee, che con la possibilità dei cinque cambi e data la recente fatica di mercoledì, sarà protagonisti della partita. Soprattutto in considerazione del fatto che quest’anno la Pro Patria è stata martoriata dagli infortuni e non sono molti i giocatori con i 90 minuti delle gambe.

«È la terza partita in una settimana e di questo bisogna tenerne conto – sottolinea Sala -. Per questo è importante che sia alta anche la concentrazione di chi ha giocato poco: abbiamo bisogno di tutti e di tutti abbiamo fiducia. La partita di domani può dare tanto anche da questo punto di vista: aspettiamo sempre dei messaggi da parte della squadra, è il metodo più efficace per rendere partecipi tutti».

LENTAMENTE SI SVUOTA L’INFERMERIA: RIENTRA ANCHE BANFI.

Dopo tanti mesi con l’infermeria sovraffollata, arriva davvero ottime notizie per la squadra. Con il rientro di Banfi saranno “solamente” tre gli indisponibili: Ghioldi, Pizzul (entrambi operati a febbraio alla mano) e Brignoli, che non recupera dall’infortunio di mercoledì.

In attacco torna a disposizione anche Alessandro Piu, che prima di un inaspettato forfait, aveva dimostrato di essere in stato di grazia con 5 gol in 3 partite consecutive. Rimane dunque l’incognita su quale sarà la coppia d’attacco titolare: dalla sua la la PP (Parker/Piu) ha dalla sua i tanti gol messi a referto nelle ultime partite ma a scalpitare c’è anche Stanzani, in grandissima crescita e fiducia e che proprio nelle ultime settimane ha dimostrato di poter giocare con entrambi. Dubbi che verranno sciolti domani al fischio di inizio.

CLASSIFICA: Sudtirol 79; (playoff): Padova 72, FeralpiSalò 58, RENATE 55, Lecco 50, Pro Vercelli 48, Triestina 47, JuventusU23 46, Piacenza 43, AlbinoLeffe 37; Virtus Verona 36, Mantova 35, PRO PATRIA 35, Fiorenzuola 34, Trento 33; (playout): Pergolettese 32, Seregno e Pro Sesto 30, Giana 29; Legnago 29.