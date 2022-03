La proposta solidale dell’Atletica Malnate: corsi gratuiti ai giovani rifugiati ucraini

La situazione in Ucraina continua a essere molto complicata e ogni giorno sul nostro territorio arrivano famiglie in difficoltà. Il tessuto sociale malnatese anche in questa circostanza sta rispondendo in maniera attiva e anche le società sportive si stanno muovendo per aiutare.

In particolare l’Atletica Malnate ha stanziato un fondo a sostegno dei bambini e ragazzi rifugiati ucraini: per i giovani provenienti dalle zone di guerra i corsi di atletica saranno gratuiti.

Il presidente della società Davide Bisulca spiega: «Abbiamo già un fondo a sostegno delle famiglie che hanno bambini e non possono permettersi di pagare le quote. Non abbiamo avuto tanti casi negli anni, anche se l’ultimo periodo ha portato qualche richiesta in più. Ora però c’è la situazione legata all’Ucraina e sul nostro territorio sappiamo che stanno arrivando anche bambini e ragazzi. Ci piaceva dare un contributo facendo fare attività senza far spendere nulla, anche per quanto riguarda il certificato medico».

«Chi vuole praticare l’atletica leggera – prosegue il presidente -, con le disposizioni del Comune e dei nostri gruppi di lavoro, troverà le nostre porte aperte, cercando di dare loro un aiuto. Anche solo far parte di un gruppo potrebbe essere importante e ci piacerebbe inserirli in modo pieno e costante. La proposta non ha età: dai 4 ai 18 anni li accetteremo tutti».

Per informazioni e domande di adesione il contatto è: asdatleticamalnate@gmail.com