La Provincia al fianco dei piccoli comuni per accedere ai fondi del PNRR

Villa Recalcati si mette a disposizione dei piccoli comuni della provincia di Varese per ottenere le linee di finanziamento legate al PNRR.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che si basa suii fondi europei del programma Next Generation EU (NGEU), rappresenta un’occasione di sviluppo, investimenti e riforme che vedrà risorse disponibili per complessivi 235,14 miliardi da impiegare attorno a 3 assi strategici:

TRANSIZIONE DIGITALE E INNOVAZIONE;

TRANSIZIONE ECOLOGICA;

INCLUSIONE SOCIALE E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE.

Accedere ai canali di credito, però, richiede competenze e organizzazione che non tutti gli enti locali hanno, soprattutto quelli di piccole dimensioni.

Lo scorso 17 febbraio c’è stata una riunione online, realizzata in collaborazione con la Comunità montana del Pianbello e delle Valli del Verbano, a cui ha partecipato una quarantina di enti locali.

«L’incontro – commentano dalla Provincia – si è rivelato un’occasione di ascolto e confronto con il territorio per constatarne le condizioni generali, le criticità su cui agire e le realtà da valorizzare. In questo modo è stato avviato un dialogo che porterà alla collaborazione con i Comuni per guidarli con attività di supporto specifico grazie alle competenze dell’Area Tecnica, dell’Area Risorse e dell’Area Sviluppo e Sicurezza, ma anche con attività trasversali di supporto Amministrativo. Lo scopo di questa iniziativa, infatti, è anche ragionare sulle difficoltà gestionali che i piccoli comuni potrebbero incontrare e, quindi, prevenirle».

Dopo la riunione, i Comuni aderenti hanno ricevuto un documento di sintesi per agevolare l’analisi delle proposte formulate e sono stati invitati ad inviare alla Provincia la propria manifestazione d’interesse a mezzo nota PEC entro il 15 marzo 2022.

Ci sarà un incontro successivo dove verranno valutate e discusse le proposte inviate così da intavolare dei percorsi progettuali e di identificare il percorso amministrativo di convenzionamento.

L’Amministrazione Provinciale promette aiuto e sostegno soprattutto per favorire le diverse amministrazioni : «I progetti del PNRR non devono rimanere appannaggio per pochi – ha dichiarato il Presidente Emanuele Antonelli – Per questo abbiamo identificato degli ambiti di azione e delle possibili attività di supporto da mettere a disposizione dei piccoli comuni. Il nostro impegno, su questo fronte, non mancherà».