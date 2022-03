La Robur non sbaglia il colpo: Allegretti e Virginio domano Borgomanero

La Coelsanus sfrutta a dovere il turno casalingo contro il fanalino di coda e centra una vittoria pronosticata ma non così semplice contro i giovani piemontesi di Borgomanero. 75-59 il risultato del match di sabato sera al Campus, divario ampio creatosi però in gran parte nell’ultimo periodo di gara quando i ragazzi di Donati hanno dato il colpo di acceleratore definitivo per piegare la Cipir.

Il coach roburino ha tenuto a riposo Librizzi (poi impiegato alla domenica in A da Roijakkers) per via di un acciacco muscolare ma tutto sommato la Coelsanus non ne ha risentito: oltre alla certezza Maruca, anche il giovane Sorrentino ha dato un buon contributo in regia, evitando cali di tensione e – cosa che non guasta – segnando 6 punti con 4 rimbalzi.

A proposito di outsider, buona anche la prova di Gaye sotto i tabelloni, anche se poi a firmare il successo sono stati soprattutto Allegretti e Virginio con 16 punti a testa e un totale di 13 rimbalzi con cui la Robur ha vinto anche la battaglia sotto i tabelloni. Meno liete le note al tiro ma nel complesso il successo su Borgomanero è meritato e indiscutibile: con questi due punti i gialloblu arrivano alla pausa (nel prossimo weekend ci sono le finali di Coppa Italia) con 22 punti e il perfetto equilibrio tra partite vinte e perse.

Un bilancio al di sopra delle aspettative in via Marzorati a otto giornate dalla fine, anche se è sempre necessario fare attenzione a quel che succede alla spalle. Alla ripresa del torneo, la Coelsanus avrà due trasferte a Cecina e Legnano, difficili ma non impossibili.