La Robur ospita il fanalino di coda: guai a sottovalutare Borgomanero

Nuovo appuntamento casalingo per la Coelsanus Varese: dopo aver strappato i due punti in volata contro la Pielle Livorno, il gialloblu di coach Donati hanno intenzione di ripetersi sabato sera (5 marzo, 20,30) contro il Cipir College Borgomanero che è, sì, fanalino di coda ma è anche una avversaria da prendere con le molle, specie se ai piemontesi sarà lasciato spazio per esprimere le proprie potenzialità.

Basti pensare alla gara di andata, vinta con punteggio altissimo dalla Robur (che allora era priva di Allegretti e Virginio) ma solo negli ultimi possessi del match. Un ricordo che dovrà stimolare la squadra varesina, annunciata al completo – Librizzi e Virginio giocheranno poi domenica alla Enerxenia Arena la partita tra Openjobmetis e Cremona – e intenzionata a mettere altro fieno in cascina per la salvezza, almeno (una volta raggiunta la tranquillità, si vedrà quali programmi mettere in atto). foto in alto: Pilotti (di R. Gernetti)

La neopromossa Borgomanero, terra fertile per il basket (qui decollò l’avventura dello sponsor Cimberio, in un palazzetto sempre rovente), ha all’attivo solo tre successi ma tra questi c’è quello con la quotata Langhe Roero. Inoltre ha una batteria di talenti interessanti ai quali ha aggiunto l’affidabile lungo Airaghi e l’ex canturino Curtis Nwohuocha, sceso in B dopo il grave infortunio al tendine rotuleo patito lo scorso anno a Trapani. I giovanissimi Boglio (play), Jovanovic (guardia) e Ferrari (ala) completano il quintetto e danno la cifra della formazione novarese costruita con un gruppo di under che sta facendo esperienze importanti.

Fare risultato, per la Coelsanus, è particolarmente utile anche per via del doppio impegno esterno successivo al match con la Cipir (e alla pausa per la Coppa Italia), con Maruca e compagni che saranno prima diretti a Cecina – altro scontro con una pericolante – e poi nella vicina Legnano per un derby assai complicato ma allo stesso tempo intrigante.