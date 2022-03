La scuola materna di Cunardo raccoglie indumenti, cibo e medicine per l’Ucraina

L’associazione senza scopo di lucro “La Scuola Materna” di Cunardo si è attivata per una raccolta indumenti, cibo e medicine per il popolo ucraino flagellato dalla guerra.

In collaborazione con Fruttextra di Marchirolo (che da tempo fornisce la scuola), i cui proprietari sono di origini ucraine, l’associazione sta raccogliendo tutti i materiali nell’elenco che riportiamo, che verranno poi consegnati all’associazione “Я+ТИ+МИ=В3АЄМОДОПОМОГА-aiuti umanitari dall’Italia“, selezionata dal Consolato generale d’Ucraina a Milano.

L’associazione organizza partenze con volontari italiani e ucraini per portare al confine con Polonia e Romania il necessario per assistere le persone che fuggono e che sono nei centri di assistenza sempre gestiti dal Consolato. Inoltre, sono presenti in Polonia e in Romania volontari che portano medicine e cibo dopo la frontiera ucraina per aiutare anche chi dalla guerra non è riuscito a scappare.

«Principalmente ora manca cibo – spiegano i promotori dell’iniziativa – Chiediamo alle persone di attenersi scrupolosamente alle istruzioni per facilitare la raccolta».

Nell’immediato vengono raccolti:

Latte in polvere (ne serve tanto) e prodotti per infanzia (omogeneizzati frutta e carne, crema mais tapioca, multi-cereali, ecc.)

Cibo in scatola non deperibile di qualunque genere (tonno, legumi, biscotti, ecc..)

Pannolini e biberon

Generi di prima necessità per l’igiene personale e la pulizia casa

Medicinali (Nurofen, sciroppi bambini Nurofen o Tachipirina, pomate per ferite, bende, ecc.)

Vestiti pesanti per bambini

Scarpe numero 45 e 46 da uomo (pulite e in buono stato)

Indumenti termici per adulti

Coperte

La consegna potrà essere fatta alla Scuola materna di Cunardo, in via Leonardo da Vinci 2 il mercoledì, giovedì e venerdì (5, 6 e 7 marzo 2022) dalle 10 alle 11,30 e dalle 17 alle 18 (orari da rispettare per garantire la sicurezza dell’entrata e uscita dei bambini) oppure tutti i giorni presso Fruttextra a Marchirolo la mattina dalle 8,30 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 19.

Gli indumenti dovranno essere tassativamente puliti. Ogni scatola dovrà contenere separatamente: 1-Medicinali 2-Cibo 3-Indumenti.

Chi non avesse scatole o scatoloni può consegnare in sacchetti separati ai volontari. Ogni sera quanto raccolto verrà portato alla responsabile di zona (Tetiana) del consolato ucraino di Milano per l’invio verso il confine tramite i volontari.

L’associazione ricorda inoltre che è attiva la raccolta fondi della Croce Rossa di Luino tramite questo link