La staffetta di letture per la pace fa tappa all’Eremo di Santa Caterina del Sasso di Leggiuno

L’evento è in programma per venerdì 1 aprile, alle 18 e 30 (Ingresso gratuito)

Appuntamento all’Eremo di Santa Caterina del Sasso di Leggiuno per un evento organizzato dalla biblioteca e dall’assessorato alla Cultura del Comune dal titolo “Letture per la pace 2.0”. Il comune raccoglie infatti, il testimone dell’I.S.I.S. “Stein” di Gavirate e rilancia la proposta nella suggestiva cornice dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso.

«L’idea, anzi le idee, ci sono venute così, una dietro l’altra, non appena ci è arrivato l’invito della prof.ssa Lungarella», spiega Paola Tommasino, presidente a nome del Consiglio della Biblioteca. «Vorremmo creare una ”staffetta”, un tour di serate per parlare di pace per la pace. Speriamo che altri, biblioteche, scuole, comuni, raccolgano il nostro invito e proseguano dopo di noi. Non è un evento politico o religioso, ma solo un coro di pensieri, riflessioni e belle pagine di letteratura da condividere in una cornice unica». Infine, conclude: «I nostri ringraziamenti vanno alla Provincia di Varese e alla Società Patrimoniale della Provincia, che ci ha rilasciato i permessi, alla piccola comunità dei Frati francescani di Betania, che ci ospiteranno, all’Assessore alla Cultura del Comune di Leggiuno, che ha coordinato l’organizzazione, all’Istituto “Stein” e a tutte le Biblioteche che parteciperanno, Besozzo, Casale Corte Cerro, Cocquio Trevisago, Laveno-Mombello, e Sangiano. Vi aspettiamo numerosi».

A Leggiuno “Letture per la pace 2.0” si svolgerà venerdì 1 aprile alle 18.30 all’Eremo di S. Caterina (ingresso gratuito a partire dalle 18.00).