La stazione di Induno Olona ancora nel mirino di vandali: spazzatura e danni nella notte

La stazione di Induno Olona ancora nel mirino dei vandali che questa volta hanno pensato bene di rendere impresentabile l’area esterna.

Galleria fotografica Induno Olona - Nuovi vandalismi alla stazione 4 di 5

Questa mattina ai primi viaggiatori e alle titolari del bar si è presentato lo spettacolo desolante di un sacco della spazzatura rotto e sparso in giro, fondi di caffè lanciati contro il muro, una tavolino smontato e altri danneggiamenti.

L’area è stata subito ripulita ma la situazione sta esasperando chi utilizza la stazione anche perché si accompagna a guasti che non vengono riparati, come i due ascensori spesso fuori uso, e a uno stato di degrado che aleggia in tutta la stazione inaugurata solo pochi anni fa, nel gennaio 2018.