La Svizzera fa il punto sull’Ucraina e rivede al ribasso le stime di crescita

Vertice tra governo svizzero e politica sulla guerra in Ucraina e sulle conseguenze che potrebbe avere per il paese. Il Consiglio federale elvetico e tutti i partiti rappresentati in Parlamento si sono riuniti lunedì 14 marzo all’Hotel Bellevue di Berna.

Nella giornata di oggi la segreteria di Stato per l’economia ha rivisto – al ribasso – le proprie stime di crescita proprio a causa della situazione in Ucraina e dei rincari generali dei prezzi. A Berna, il presidente Ignazio Cassis (foto di repertorio) ha guidato una delegazione del governo, composta dalle consigliere federali Karin Keller-Sutter (DFGP), Viola Amherd (DDPS) e Simonetta Sommaruga (DATEC), e della Cancelleria federale.

«La guerra in Ucraina ha e avrà conseguenze estremamente importanti in termini di geopolitica. Per questo il Consiglio federale ha ritenuto indispensabile riunire le principali forze politiche svizzere per prendere atto delle sfide che attendono il nostro Paese a breve e medio termine», ha sottolineato Cassis al termine dell’incontro.

Tutti i partiti rappresentati in Parlamento sono stati invitati a questa riunione, durante la quale ha avuto luogo un confronto sulle questioni relative al conflitto. I principali temi di discussione sono stati, tra gli altri, la gestione della crisi, il regime di sanzioni, la questione dei rifugiati, l’approvvigionamento di energia e le conseguenze sulla politica estera e di sicurezza. Attualmente, secondo in dati diffusi dalla Segreteria di Stato per le migrazioni, sono 3’843 i rifugiati ucraini (registrati) in Svizzera, di cui 2’281 sono ospitati in centri federali di asilo, 1’562 privatamente.