La tassazione dei frontalieri, i bambini ucraini a Busto e l’avvio della stagione ciclistica nel podcast del 1 marzo

Le principali notizie di martedì 1 marzo nel podcast quotidiano di VareseNews

Il Parlamento svizzero ha approvato il testo dell’accordo tra la confederazione e l’Italia per le nuove modalità di tassazione dei lavoratori frontalieri. L’intesa sostituisce gli accordi del 1974 e pone fine alla trattativa durata dieci anni.

Secondo il nuovo sistema, l’imposta applicata dalla Svizzera passerà all’80 per cento. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza. Gli attuali frontalieri continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera.

E parliamo della fuga dei civili dall’ucraina in guerraÈ rientrato a Busto Arsizio don Giuseppe Tedesco che era partito per raccogliere al confine con la Polonia i bambini in fuga: «Sono minori della zona di Chernobyl e una mamma con un bambino della zona di Kiev che è riuscita a scappare grazie alla fortuna di avere una macchina – ha raccontato don Giuseppe -. Gli altri nostri ragazzi sono rimasti nella capitale perchè non sono riusciti a scappare . La città è circondata dai russi e la ferrovia è interrotta».

Sono partiti i lavori di asfaltatura su via Gasparotto a Varese. Fino a mercoledì 2 marzo, ci sarà il senso unico alternato dal distributore alla rotonda con via Novellina. Dalla serata i lavori proseguiranno in notturna, tra le 20 e le 6.30 del mattino e comprenderanno anche il tratto dalla farmacia fino al ponticello di via Per Schianno.

C’è anche il professor Paolo Grossi nel nuovo Consiglio superiore di sanità. Il Ministro Roberto Speranza ha firmato il decreto che nomina i componenti non di diritto dell’organo di consulenza tecnico scientifica, che esprime pareri su richiesta dello stesso ministro e nei casi espressamente stabiliti dalla legge. Il direttore della struttura complessa di Malattie infettive e tropicali dell’ospedale di Varese e docente dell’Università dell’Insubria è tra i volti nuovi che vanno a completare il consesso formato da 30 specialisti ed esperti.

Prende il via da Laigueglia il calendario del ciclismo professionistico in Italia. Il tradizionale appuntamento con la corsa ligure apre un periodo importante che prevede poi la disputa di Strade Bianche a Siena, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo Il 59° Trofeo Laigueglia di mercoledì 1° marzo si disputa sulla distanza dei 202 chilometri e al via ci sarà anche Alessandro Covi. Il “Puma di Taino” arriva in ottima condizione di forma e forte delle due vittorie ottenute in Spagna, alla Vuelta Murcia e nella prima tappa della Ruta del Sol. La squadra di Covi, la UAE Emirates, è una delle formazioni più forti in gara e può contare tra gli altri sull’esperto Ulissi e sull’astro nascente Ayuso. Il varesino però sarà uno degli uomini più attesi. Anche la Eolo-Kometa si aspetta ottime cose dal Laigueglia. La squadra di matrice varesotta ha il morale alto dopo aver ottenuto l’invito per il Giro d’Italia e sarà in gara con Francesco Gavazzi nei panni del capitano. Con lui anche Lorenzo Fortunato, già pimpante in questo inizio di stagione, e Diego Rosa.



