La trasmissione radiofonica “Sesto alle 7” si fa bella e parla d’amore

Non mancherà anche questa settimana l’imperdibile con Sesto alle 7, l’appuntamento che inaugura il weekend di Sesto Calende e del Basso Verbano. L’appuntamento è, come sempre, venerdì (primo aprile) dalle 19 alle 20, ora e giorno in cui la parola viene data al duo di speaker rappresentato da Fabio Barisone e Marco Limbiati che, insieme a Susy Milano, si assicureranno anche una impareggiabile vista sul Ticino in occasione della puntata che andrà in onda domani, venerdì primo aprile, da uno dei salone di acconciature più storici di Sesto Calende: l’Emilio Staff di Piazza Garibaldi al 32.

Ad aprire le porte del salone per la nuova puntata, scandita dai ritmi di DjCLo e DjMauz, Loredana che, dopo ben 50 anni di conduzione di Emilio Viola, ha preso le redini di questa attività.

“Sarà un nuovo viaggio in cui conosceremo Giusy Di Claudio – spiegano gli autori e conduttori di Sesto alle 7 -. Se per tutti è la ‘Signora Girardi’ (la moglie del benemerito cittadino Franco) la presenteremo nelle vesti di una persona che ha l’arte nel DNA (è stata allieva del Maestro Arsenio De Boni)”.

Ospiti della puntata anche la scrittrice ‘sestese’ (per lo meno nell’animo) Paola Trinca Tornidor e lo psicoterapeuta e sessuologo Franco Sirianni, che presenteranno il loro ultimo libro “L’Amore” e risponderanno alle domande: “Perché ci si innamora? Perché proprio di quella persona? Perché l’innamoramento ha un termine? In che cosa si distingue dall’amore? Su cosa si basa una relazione solida e duratura?”

In chiusura spazio anche a Loredana de ‘Il Bello delle Donne’, storico negozio di moda femminile della città sul fiume azzurro, per parlare di moda, tendenze e lavoro.

Per seguire la trasmissione sulle ONDE RADIO di SMS RADIO

