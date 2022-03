La Uyba a Roma conquista due punti e il quinto posto matematico

Finisce con il punteggio di 2-3 (19-25, 16-25, 25-22, 26-24, 12-15) la partita tra Acqua & Sapone Roma e Unet e-work Busto Arsizio disputata come anticipo al sabato della terz’ultima giornata di regular season in Serie A1. Mingardi e compagne escono quindi dal Pala Eur con un bottino di due punti ma con la certezza matematica di chiudere la stagione regolare al quinto posto. Una posizione che garantisce anche alle Farfalle l’accesso a una competizione europea nella prossima stagione.

Ancora una partita non semplice per le biancorosse, con Lucia Bosetti di nuovo impegnata nel ruolo di regista della squadra. Brave le ragazze di Roma a dare filo da torcere e portare la partita al quinto set e a guadagnare un punto pesante nella rincorsa alla salvezza.

In casa bustocca ottima prestazione di Mingardi, MVP della partita (per lei 29 punti, 46%, positivo). Bene anche Gray (15), Olivotto (10 punti di cui 4 a muro9 e Ungureanu (8). Dall’altra parte della rete si sono fatte vedere Stigrot e Klimets (25 e 19 punti rispettivamente).

Al termine della partita coach Musso si congratula con le padrone di casa per la bella partita e sottolinea l’impegno delle sue ragazze, in un momento non facilissimo: «Complimenti a Roma perché rimettere la gara in parità non era scontato. Sono contento perché la squadra ha trovato la capacità di reagire a una situazione non semplice: siamo riusciti a stare in campo nonostante i tanti meriti delle avversarie, giocando un quinto set con ordine e qualità. Roma ha attaccato con intensità, mettendo in difficoltà il nostro sistema di muro-difesa che in questo momento è per noi un po’ anomalo. Felice che Lucia abbia cercato delle soluzioni diverse anche al centro, andando in crescendo, e che abbia trovato tranquillità nell’alzare palla in banda da tutte le posizioni del campo. Dobbiamo concentrarci sul nostro campo ed essere felici di una vittoria contro una squadra che giocava il tutto per tutto per salvarsi e non poteva regalare nulla».

La partita

Musso schiera Bosetti in regia, Ungureanu opposto, Olivotto e Stevanovic al centro, Gray e Mingardi in attacco, Zannoni libero.

Primo set – Roma parte subito forte portandosi sull’8-3 e costringendo Musso a fermare il gioco. Al rientro in campo la Uyba recupera lucidità e torna a -2 (10-8). Bosetti trova il pareggio (14-14) e sul 14-17 è coach Mafrici a chiamare il timeout per dare indicazioni alle sue ragazze e spezzare il momento positivo delle biancorosse. Finale in discesa per le bustocche che chiudono 19-25.

Secondo set – Partenza sprint per le farfalle che volano sullo 0-5. Stigrot e Cecconello lanciano la carica e riportano Roma in scia (7-9). Mingardi e compagne hanno in mano le redini del set e chiudono senza problemi sul 16-25.

Terzo set – Avvio equilibrato con le due formazioni che procedono punto a punto. Entrambe le formazioni dimostrano di voler conquistare i tre punti in palio e si giocano azioni lunghe e spettacolari. Il servizio di Klimets porta in vantaggio Roma (20-19) e Musso ferma il gioco. Un fallo di Bosetti regala il 21-19, Mingardi commette due errori in attacco (23-20) e Musso chiama ancora time-out. Stigrot fa mani-out (24-21) e mette a terra anche il 25-22.

Quarto set – Buon avvio di set per la Uyba che si porta sul 10-13. Le padrone di casa però non ci stanno e con Arciprete trovano il 14-14. Sul 17-16 coach Musso ferma il gioco per riportare ordine. Al rientro in campo Klimets segna il 21-19 e costringe la panchina di Busto a fermare ancora il gioco. Si va ai vantaggi con Stigrot che segna il 25-14 e Mingardi che spara in rete il 26-24, regalando quindi un punto a Roma.

Quinto set – Avvio equilibrato e combattuto tra le due formazioni (5-6). La Uyba mette il turbo e corre sul 5-9 (time out Mafrici). Stigrot e Arciprete provano a mantenere la scia (10-12). Finale al cardiopalma con due erroracci di Mingardi che valgono il 12-13 per la Acqua & Sapone. A chiudere la partita pensa Stevanovic (12-15).

Il tabellino

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Unet e-work Busto Arsizio 2-3

(19-25, 16-25, 25-21, 12-15)

Roma: Avenia, Trnkova 5, Bucci, Bugg 2 , Cecconello 10, Venturi (L), Stigrot 25, Pamio, Klimets 19, Arciprete 6, Rebora 4, Decortes 4

Busto Arsizio: Poulter ne, Battista, Olivotto 10, Bressan ne, Colombo ne, Gray 15, Mingardi 29, Zannoni (L), Stevanovic 10, Bosetti 3, Herrera Blanco ne, Ungureanu 8

Arbitri: Mattei – Feriozzi

Note. Roma: ace 4, errori 13, muri 9. Busto Arsizio: ace 6, errori 9, muri 11