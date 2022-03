La Uyba senza registe attende Trento. “Ma la squadra si farà trovare pronta”

Domenica 13 marzo alle 17, la Uyba calcherà il taraflex della e-work Arena per la sfida contro Trento, fanalino di coda della classifica. Dopo la sconfitta subita a Novara, Mingardi e compagne cercano il riscatto, anche se il momento non è facile per biancorosse, che in meno di 10 giorni si sono trovate senza palleggiatrici, visti gli infortuni occorsi a Jordyn Poulter e a Sofia Monza.

Per la Uyba però quelli in palio sono tre punti preziosi per la corsa al quinto posto in classifica in vista dei playoff, a poche giornate dalla fine della regular season.

Le farfalle dovranno quindi scendere in campo con una delle altre giocatrici nell’inedito ruolo di palleggiatrice. Si parla di una possibile Lucia Bosetti, ben preparata su tutti i fondamentali, ma anche di Giorgia Zannoni, che però priverebbe la squadra del suo libero titolare. Un bel rompicapo per coach Musso: «È stata indubbiamente una delle settimane più complicate da quando sono allenatore: l’infortunio di Jordyn Poulter ha portato ad una riorganizzazione del lavoro della squadra che è potuto continuare grazie all’aiuto di Stefania Dall’Igna che si è resa disponibile per darci una mano negli allenamenti. Certo lo stop di Sofia Monza ci mette in una situazione purtroppo inedita, perché dovremo cercare tra le altre giocatrici la più adatta a ricoprire il ruolo di palleggiatore contro Trento. Stiamo provando diverse soluzioni perché se davvero non riusciremo a mettere in campo Monza dovremo farci comunque trovare preparati contro una squadra che, sebbene in fondo alla classifica, verrà qui per fare punti. Di questo ne sono certo».

La formazione trentina guidata da coach Bertini arriva da una vittoria in rimonta per 3-2 contro Casalmaggiore e ha più volte dimostrato di poter mettere in difficoltà anche formazioni di alta classifica. In campo dovrebbe schierare la regia di Raskie in diagonale con la ex Vittoria Piani; al centro la coppia formata da Rucli e Botarelli, in banda Nizetich e Rivero e a difendere il campo il libero Quiligotti, la cui presenza però non è confermata, causa un infortunio al ginocchio che l’aveva costretta a uscire dal campo nel match contro Casalmaggiore (al suo posto è pronta Moro).

Unet e-work Busto Arsizio – Delta Despar Trentino Busto Arsizio: 2 Battista, 3 Olivotto, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Trentino: 1 Piani, 2 Raskie, 3 Nizetich, 4 Rivero, 5 Moro, 6 Mason, 7 Quiligotti, 8 Rucli, 10 Stocco, 12 Furlan, 14 Botarelli, 15 Berti. All. Bertini.

Programma (10a di ritorno): Savino Del Bene Scandicci – Acqua & Sapone Roma Volley Club; Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Igor Gorgonzola Novara; Unet E-Work Busto Arsizio – Delta Despar Trentino; Bosca S.Bernardo Cuneo – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore; Il Bisonte Firenze – Vero Volley Monza; Reale Mutua Fenera Chieri – Volley Bergamo 1991.

La classifica: Vero Volley Monza 53 (17-5); Igor Gorgonzola Novara 52 (18-2); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 51 (18-3); Savino Del Bene Scandicci 47 (17-5); Unet E-Work Busto Arsizio 44 (14-8); Reale Mutua Fenera Chieri 33 (11-10); Il Bisonte Firenze 30 (10-11); Bosca S.Bernardo Cuneo 29 (10-12); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 19 (6-15); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 19 (6-15); Volley Bergamo 1991 18 (6-15); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 17 (5-14); Acqua & Sapone Roma Volley Club 16 (6-15); Delta Despar Trentino 16 (4-18).

*Punti (Vinte-Perse)