La Valle Olona unita contro la guerra, venerdì una camminata per la pace

Qualche giorno fa avevano espresso con convinzione il loro “No” alla guerra, con un messaggio comune di condanna all’invasione russa in Ucraina. Sono i sindaci della valle Olona, che ancora una volta, come in altre occasioni precedenti, hanno dimostrato compattezza e volontà di esprimersi con una sola voce .

I sindaci della valle Olona

Mirella Cerini da Castellanza, Elisabetta Galli da Marnate, Giovanni Montano da Olgiate Olona, Vittorio Landoni da Gorla Minore, Roberto Saporiti da Solbiate Olona, Pietro Zappamiglio da Gorla Maggiore e Marco Baroffio da Fagnano Olona hanno annunciato di aver organizzato una camminata per la pace in valle Olona.

“Le Amministrazioni Comunali dei Comuni della Valle Olona invitano tutti i cittadini a partecipare ad una semplice camminata di solidarietà per i popoli colpiti dall’attuale crisi in Ucraina. Sarà l’occasione per colorare la nostra valle con un piccolo messaggio di speranza e di pace e per ricevere utili informazioni su come poterci rendere concretamente e proficuamente utili di fronte all’emergenza in atto. Il ritrovo sarà venerdì 4 marzo alle 17:45 presso la Chiesetta di San Vitale in Gorla Maggiore.

Partenza con preghiera del Parroco Don Valentino Viganò dalla “Chiesetta dei Santi Vitale e Valeria” in Gorla Maggiore Da qui alle ore 18:00 partirà la breve camminata che ci condurrà all’Approdo dei Calimali di Fagnano Olona. Presso l’Approdo dei Calimali di Fagnano Olona, alle ore 18:30 ci sarà un breve intervento dei Sindaci e di alcuni referenti delle principali realtà che si stanno occupando di raccolte fondi ed aiuti per l’assistenza ai popoli colpiti dalla guerra in corso. Il tutto si concluderà con un momento di preghiera per la Pace. N.B. Per chi non volesse o potesse camminare, ci sarà la possibilità di trovarsi direttamente presso l’Approdo dei Calimali alle ore 18:30. Non verranno raccolte donazioni di alcun genere durante l’evento, ma verranno indicate le modalità per poter dare il proprio contributo agli enti ed associazioni addette. Durante la camminata, dovranno essere adottate tutte le disposizioni di sicurezza ed in prevenzione del contagio da covid19

La chiesetta di san Vitale a Gorla Maggiore