La variante 2 di Omicron ridà vigore ai contagi. Il professor Grossi: “Serve ancora molta cautela”

In due anni di pandemia, un quarto della popolazione del Varesotto è rimasta contagiata dalle diverse varianti del coronavirus. Dal febbraio 2020, sono stati 225.115 i contagi e 3459 i decessi.

In alcuni comuni, come Cunardo, la percentuale di contagio si alza sino al 32,76% , a Porto Ceresio rasenta il 30%. Le principali città sono in media: Busto Arsizio il 24,11% dei residenti contagiati, a Varese il 24,65%, a Gallarate il 23,7% e a Saronno il 24,37%.

Da inizio aprile si entrerà in una nuova fase finito lo stato di emergenza. Ma proprio alla vigilia della data attesa da due anni, si registrano ancora numeri in aumento. La variante BA2 di Omicron sta ridando vigore alla circolazione viale.

Ne è convinto anche il professor Paolo Grossi, primario di Malattie Infettive all’Asst Sette Laghi di varese, docente all’Università dell’Insubria, recentemente nominato consulente del Consiglio Superiore di Sanità.

Oggi sono un po’ preoccupato soprattutto pensando che tra una decina di giorni terminerà lo stato di emergenza. Da parte mia, continuerò a indossare la mascherina con cui conviviamo ormai da tempo, perché ha dimostrato la sua efficacia preventiva. Questa nuova variante si sta rivelando altamente diffusiva. Per fortuna, l’alto tasso di vaccinazione della popolazione ci permette di avere una situazione non più critica come quella di due anni fa. Speriamo, quindi, di non rivivere più i drammatici giorni del 2020 con un’invasione degli ospedali. Speriamo che si possa continuare a lavorare dando assistenza a tutte le altre patologie, che sono state un po’ sacrificate in questi due anni. Il momento, però, ci induce ancora a mantenere comportamenti di attenzione e a rispettare le misure di contenimento.

Lei condivide l’idea che si è ormai entrati in una fase endemica?

Non condivido del tutto questa visione della fase endemica. Il virus è qua e non se ne va ma situazione non del tutto sotto controllo anche perché ancora parte non vaccinate e questo condizione circolazione virale. Molti bambini non sono vaccinati e portano il contagio nei gruppi famigliari. Non siamo più al marzo 2020 ma occorre avere ancora molta cautela