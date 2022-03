La vittoria sul cancro, incontro con Paolo Veronesi ad Azzate

Appuntamento mercoledì 6 aprile alle ore 21.00 al Cinema Teatro Castellani in via Acquadro. Interverrà Eliana Liotta, giornalista e scrittrice

Dopo il grande successo della serata dell’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle Donne, che ha visto la partecipazione di quasi 350 persone e che grazie all’offerta chiesta pro emergenza ucraina, ha ottenuto un incasso di €.770,00, l’Assessorato alla Cultura che ha aderito al festival del racconto Premio Chiara 2022, organizza un incontro che si terrà mercoledì 6 aprile alle ore 21.00 sempre al Cinema Teatro Castellani in via Acquadro 32 ad Azzate.

La vittoria sul cancro è il titolo della serata che sarà tenuta dal professor Paolo Veronesi presidente della fondazione Veronesi, direttore del programma di senologia IEO, il cui contributo, sia di ricerca che clinico, è stato fondamentale nel campo della chirurgia mammaria.

“Il tumore al seno- dice Veronesi – si deve combattere e si può vincere. Guarire non è destinato a poche fortunate. Non più.” Interverrà Eliana Liotta, giornalista e scrittrice. In particolare ricordiamo il libro: Il cibo che ci salverà – 2021, La Nave di Teseo. Intervista a cura di Valentina Luzzati, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva e ricostruzione mammaria post-oncologica. L’evento è realizzato in collaborazione con la Pro Loco. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti. Presentarsi con greenpass e mascherina ffp2.

Per ulteriori informazioni: Amici di Piero Chiara 0332 335525 – amicichiara@premiochiara.it