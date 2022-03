Per l’accoltellamento di un italiano a Pura l’accusa è di tentato omicidio

L’accusa è di tentato omicidio. E per questo sono scattate le manette ai polsi della donna di 35 anni accusata del grave ferimento di un italiano di 50, avvenuto giovedì sera a Pura, in Canton Ticino, comune non lontano dal confine di stato italiano di Lavena Ponte Tresa.

Lo fa sapere la Polizia cantonale: con riferimento alla lite avvenuta poco prima delle 19 «il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che al termine dei primi interrogatori, la 35enne cittadina svizzera è stata posta in stato d’arresto».

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato omicidio intenzionale, lesioni gravi, lesioni semplici qualificate. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Chiara Buzzi.