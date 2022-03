L’area fitness vince il bilancio partecipativo di Taino

Con un totale di 179 voti, il progetto per la realizzazione di un’area fitness al Parco di Taino ideato dalla Pro loco si è aggiudicato la prima posizione dell’edizione 2022 del bilancio partecipativo, la terza promossa dall’Amministrazione comunale. Il progetto vincitore sarà realizzato per un valore di 20.000 euro.

«L’idea – aveva affermato l’associazione – nasce dalla mancanza a Taino di attrezzature sportive di libero accesso per i cittadini. Riteniamo sia un servizio fondamentale, nell’animo di uno stile di vita sano ed equilibrato». La posizione dell’area fitness non è ancora stata scelta, ma verrà decisa in accordo col Comune di Taino.

Le votazioni per il bilancio partecipativo si sono svolte online dal 24 gennaio al 4 febbraio e di persona, all’Ufficio ragioneria in municipio dal 7 al 9 febbraio. Il secondo progetto in classifica con 125 voti è stato “Taino bee friendly“, il terzo (con 57 voti) “L’arte salva la locomotiva“. I progetti presentati sono stati sette. In totale hanno votato 423 persone. Il voto era aperto a tutti i cittadini di Taino dai 16 anni in su.