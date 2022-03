L’arte di essere donna, Somma Lombardo celebra il genio femminile

L’arte delle donne racconta il mondo: è l’evento voluto dal Comune di Somma Lombardo, assessorato alla cultura, per celebrare l’8 marzo.

L’appuntamento è per sabato 12, al Teatro Oratorio San Luigi di via Mameli: un appuntamento gli interventi a cura del dott. Lorenzo D’Ancona e della prof.ssa Paola D’Angelo e con la partecipazione del coro femminile Sophia di Cassano Magnago

«Bellezza, creatività e coraggio, tre parole chiave che identificano le donne artiste di cui si racconterà durante la serata, ma che identificano le tante donne, che, ogni giorno, sono capaci di cose incredibili, belle e virtuose» dice l’assessore Donata Valenti.

«L’arte, in tutte le sue accezioni, nutre l’anima, è cura, è speranza, ma è anche riflessione sulla realtà che ci circonda. Di tutto questo si ha bisogno in un momento storico come quello attuale. Accompagnati dalle voci del coro femminile Sophia e dalle storie di donne incredibili (da Artemisia Gentileschi a Yayoi Kusama, dunque dal XVI al XXI secolo) scopriremo le tante virtù insite nelle donne, capaci di capolavori unici».

L’ingresso è gratuito, con Green Pass.