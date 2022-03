L’assessore regionale De Corato: “Droni per la sicurezza: a Saronno utili contro le baby gang”

Il contrasto alle baby gang che nelle scorse settimane sono state individuate e fermate a Saronno è arrivato anche dal cielo. Lo ha spiegato oggi Riccardo De Corato, l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia che ha anche la delega alla Polizia Locale.

De Corato ha spiegato che il Pirellone, dall’inizio dell’attuale legislatura, ha finanziato l’acquisto di 36 droni utilizzati per combattere il fenomeno della criminalità giovanile: «A Saronno il controllo del territorio è passato anche dall’uso dei droni e la Polizia Locale ha combattuto le baby gang anche dal cielo. Grazie a questi interventi il Comune ha fermato una banda che terrorizzava i coetanei, vessati e derubati alle fermate degli autobus e in piazza Cadorna».

L’assessore regionale ha spiegato poi nel dettaglio che «Dal via della legislatura abbiamo stanziato 16 milioni di euro per le dotazioni strumentali tra le quali rientra la fornitura dei 36 droni di ultima generazione. Sono sicuro che nei prossimi anni – conclude De Corato – ogni Comando di Polizia locale ne avrà uno anche perché il controllo del territorio ormai va sempre più in quella direzione. Le aree dei parchi, le Stazioni ferroviarie e altre situazioni come quelle di Protezione civile, in un futuro prossimo, utilizzeranno questo strumento tecnologico».