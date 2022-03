L’Associazione Aeronautica lascia Cadrezzate con Osmate

Dopo poco più di un anno dall’insediamento e pochi mesi dall’inaugurazione della nuova sede, l’Associazione arma Aeronautica – aviatori d’Italia lascia Cadrezzate con Osmate. Una notizia giunta nonostante la sezione intitolata a Mario Vallerini durante il 2021 abbia allestito due grandi manifestazioni di successo (qui l’articolo dell’evento di novembre), alle quali hanno partecipato migliaia di persone provenienti da ogni angolo della provincia e dal versante Piemontese del Lago Maggiore.

«Sono cambiati i presupposti e gli intenti preposti all’inizio di questa avventura – commenta il primo maresciallo Pasquale Agovino, presidente dell’associazione – e sono venuti meno i valori che contraddistinguono l’associazione: spirito di corpo, cameratismo, correttezza e collaborazione, lasciando il posto nel tempo a ostilità, immobilismo, mancanza di collaborazione ed all’impossibilità comunicativa con l’istituzione comunale».

Dopo aver precisato che l’associazione sia stata da sempre senza scopo di lucro e apolitica, Agovino aggiunge che «L’associazione è stata e sarà sempre collaborativa in sinergia con le varie amministrazioni in carica. Purtroppo inspiegabilmente ho dovuto costatare una totale assenza dell’amministrazione alle richieste di incontro istituzionale, per risolvere problematiche giuridiche, tecniche ed amministrative per poter continuare a programmare le attività nella valorizzazione del territorio, nel diffondere l’amor di patria e il culto della bandiera, far conoscere e tramandare lo spirito dell’Aeronautica Militare di ieri e di oggi, tenendo sempre vivo il ricordo dei caduti in servizio».

«Pertanto – conclude il primo maresciallo -, l’Associazione arma Aeronautica – aviatori d’Italia “Sezione Mavm Mario Vallerini”, con rammarico per quanto di buono fatto finora, lascia Cadrezzate con Osmate e restituisce la sede comunale concessa in uso esclusivo. Ci concentreremo sugli obiettivi futuri, soprattutto in vista del prossimo anno, che segnerà il centenario dalla nascita della gloriosa Aeronautica militare italiana. Mi preme sottolineare che “gli uomini cambiano l’istituzione resta”».