L’aumento degli infortuni sul lavoro delle donne, i comuni ricicloni e la Eolo Campo dei Fiori Trail nel podcast dell’11 marzo

Sono aumentati in modo esponenziale durante i mesi della pandemia gli incidenti sul lavoro che hanno coinvolto le donne. È il dato che emerge da uno studio dell’Inail fio al 31 dicembre dello scorso anno. Prima dell’emergenza l’incidenza dei casi era pari al 35%, mentre nel 2020 è aumentato di ben 14 ounti percentuali.Il motivo si lega soprattutto ai settori lavorativi più coinvolti nella pandemia che presentano una più alta componente femminile

Pubblicato il report annuale di Legambiente che assegna il titolo di “Comune Riciclone” a chi eccelle per raccolta differenziata, economia circolare, sviluppo sostenibile e buone pratiche. Sono 40 i comuni “ricicloni” della Provincia di Varese. Primo in classifica è il Comune di Bardello con ben il 93,9% di raccolta differenziata! Lo seguono a ruota Taino con il 92,7%, Mercallo con il 91,2%, Ispra con il 90,8% e Gavirate con il 90,5%. Sono invece 5 le maglie nere: Il piccolo comune di Marzio, ai piedi del Monte Piambello, è ultimo in classifica con appena il 54,3% di raccolta differenziata. Poco distante da lui Bedero Valcuvia con il 54,7%, e poi Cadegliano Viconago con il 61%, Gorla Maggiore con il 64,1% e Porto Ceresio con il 64,5%. La provincia di Varese è terza per raccolta differenziata, mentre Varese città porta a casa un nettamente migliorabile settimo posto fra i capoluoghi.

Un autovelox fisso in viale Europa a Varese, per abbassare il tasso di pericolosità della grande strada a forte scorrimento: lo ha annunciato l’assessore Raffaele Catalano in consiglio comunale: «Stiamo facendo la gara per l’acquisto e collocazione dello strumento». l’assessore ha anche rivelato che è in corso una mappatura delle zone più a rischio

È stato pubblicato il bando per la ricerca dei un gestore della piscina della Schiranna a Varese. Aspem Reti Srl, che ha la concessione del compendio sportivo del Comune varesino, cerca un soggetto idoneo per la gestione delle piscine e degli annessi servizi bar e ristorazione che sono presenti. La durata dell’affidamento è di 8 mesi, dal 1 maggio al 31 dicembre: il canone come base d’asta è di 18mila euro, con offerta al rialzo.

Il Campo dei Fiori – la montagna che domina Varese – è considerato, dagli appassionati delle discipline all’aria aperta, uno dei più grandi impianti sportivi della nostra provincia. Una conferma di questa tesi l’avremo domenica 13 marzo quando, con partenza e arrivo da Gavirate, si disputerà l’edizione 2022 dell’Eolo Trail Campo dei Fiori, manifestazione che attrae centinaia di appassionati impegnati nella corsa tra boschi e montagna su lunga distanza. La prova regina è infatti la Kratos 75 che misura 75 chilometri e che si snoda anche sulla Martica e le cime della Valganna come il Poncione e il Piambello. 4.400 in questo caso i metri di dislivello previsti. Le altre competizioni hanno distanze via via minori indicate nella denominazione: Vibram 50, Elmec 38, Itas 28 sino ad arrivare alla Selvatica 11. Lo start delle due gare più lunghe sarà dato alle 7 in punto sul lungolago di Gavirate; quelli successivi alle 9 e alle 10. Gli arrivi invece si susseguiranno all’incirca a partire dalle 11 nella stessa area e proseguiranno fino a tarda serata.

