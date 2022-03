A Laveno Mombello 500mila euro per riqualificare Viale De Angeli

Il comune di Laveno Mombello ha vinto un bando di 500mila euro per riqualificare Viale De Angelis. Si tratta di un bando di Regione Lombardia che permetterà di sistemare parte del lungolago. L’inizio dei lavori è previsto per il 15 novembre 2022, ma al momento non c’è ancora un progetto definitivo. A spiegarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Bardelli: «Abbiamo presentato un progetto di massima, ma non c’è ancora nulla di dettagliato e nei prossimi mesi lavoreremo pensando quale, tra le soluzioni possibili, sia la più soddisfacente». Il progetto esecutivo dunque al momento non c’è, ma ci sono dei fondi che potranno servire per riqualificare quel tratto di percorso molto caro ai cittadini, dalla pavimentazione fino ai dehor. La precedente amministrazione guidata da Ercole Ielmini, nel 2019, aveva proposto un progetto di riqualificazione su Viale De Angeli, ma non era stato realizzato a causa delle proteste di alcuni cittadini contrari alla potatura dei lecci sul viale. «Il nostro spirito è quello di disegnare gli spazi pubblici per avere un lungolago migliore, in base alla conformazione della zona e alle sue esigenze. Il progetto sarà oggetto di condivisione con tutti, al momento non c’è ancora nulla di dettagliato», continua Bardelli.

Quello che è certo è che si andrà ad innestare in un progetto molto ampio. Mentre i lavori al Parco delle Torrazze sono già iniziati e il tratto di Via Romanini verrà presto aperto al pubblico, si pensa ai lavori previsti dal bando di Regione Lombardia per la riqualificazione dei borghi storici.

Laveno Mombello ha ottenuto un milioni di euro che verrà speso per diversi lavori: da nuove pavimentazioni, fino al ripensamento di alcuni spazi destinati al pubblico. Ad esempio, nell’ampio progetto è coinvolta Villa De Angeli Frua, già sede del comune e della biblioteca. Nel suo cortile è prevista l’aperta di uno dei due portoni della villa per essere collegato con Piazza Fantana. E ancora, il recupero di un immobile dismesso, quello color rosso, per essere trasformato in un ristoro. Nel parco sarà realizzato un pergolato, panchine, spazi per la lettura e altro.

In piazzale ai Martiri della Foibe è prevista la realizzazione di un parcheggio. E ancora, verrà riqualificata via Palestro che costeggia la biblioteca, via Marsala che va verso lungolago de Angeli, oltre che via La Streccia, tra le due chiese.

Laveno Mombello dunque, si prepara ad un vero e proprio cambiamento che renderanno il suo lungolago e il centro storico più uniti, ma anche più attrattivi per i suoi cittadini e turisti. In vista della bella stagione inoltre, l’amministrazione ha realizzato altri lavori per rendere più attrattiva la zone: dall’area picnic in via Monteggia, la sistemazione di alcuni giochi per bambini al Gaggetto, l’abbattimento e la piantumazione di alberi ed erba a Cerro.