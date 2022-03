Il Comune di Laveno Mombello ha avviato i lavori del Tavolo di coordinamento per il Clima, uno spazio di partecipazione con ruolo propositivo e di stimolo nei confronti dell’amministrazione per l’individuazione delle priorità e delle azioni da intraprendere per affrontare la sfida del cambiamento climatico e del degrado degli ecosistemi, nonché per il monitoraggio dell’efficacia dei risultati conseguiti attraverso le azioni intraprese. Il Tavolo di coordinamento per il Clima ha una componente tecnica e una operativa, che si sta organizzando in gruppi di lavoro tematici.

Per favorire la partecipazione di tutte e tutti, il Tavolo di coordinamento per il Clima lancia un appello a tutta la cittadinanza a dare il proprio contributo alle attività e azioni del tavolo.

Sei interessata/o a partecipare ai gruppi di lavoro del Tavolo per il clima di Laveno Mombello, per mettere a disposizione le tue competenze, contribuire alla realizzazione di azioni di sensibilizzazione e progetti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici? Compila il modulo e sarai contattata/o dai rappresentanti del Tavolo per il Clima.

Per informazioni: tavoloclima@comune.laveno.va.it