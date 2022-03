L’Avis di Vedano Olona riapre al pubblico la sede di via Sirtori

Sabato 2 aprile dalle 10 alle 12 l’Avis di Vedano Olona riapre al pubblico la sua sede, chiusa per tanti mesi a causa dell’emergenza sanitaria.

Nei locali di via Sirtori 3, al piano terra della Palazzina civica intitolata a Sandro Pertini, sarà di nuovo possibile incontrare in presenza i volontari dell’associazione per avere informazioni sulle donazioni di sangue o plasma, per iscriversi all’Avis ed iniziare il percorso sanitario di valutazione della propria idoneità alla donazione o anche semplicemente per parlare di volontariato e solidarietà e mettere a disposizione un po’ del proprio tempo per dare una mano nell’organizzare le iniziative e portare avanti l’attività avisina nella comunità vedanese.

«Se le condizioni generali epidemiche proseguiranno favorevolmente, come tutti ci auguriamo, l’apertura della sede continuerà nel corso dell’anno, al sabato, col medesimo orario e con la sola pausa per ferie nel mese di agosto – spiega la presidente Raffaella Dellea – Altro obiettivo di Avis Vedano in questo tempo di ripresa, è quello dell’allestimento del proprio gazebo in occasione dei principali eventi che generano momenti di aggregazione e socialità in paese, ove sarà possibile, come negli anni precedenti la pandemia, svolgere attività di promozione e sensibilizzazione al dono del sangue o del plasma».

«Poter riprendere ad incontrare la gente, incrociare gli sguardi e le espressioni di accoglienza e disponibilità, significa per Avis il recupero di una di quelle caratteristiche fondamentali del rapporto di fiducia che sta alla base di scelte di vita importanti come quella di fare del volontariato e tanto più quella di diventare donatori di sangue o plasma. Per mantenere e migliorare l’importante livello essenziale di assistenza del nostro sistema sanitario, rappresentato dall’attività e dalla disponibilità trasfusionale, Avis deve poter aumentare il numero dei propri donatori anche nella comunità vedanese».

Oltre all’attività in presenza, Avis Vedano proseguirà l’attività di contatto a distanza, con l’uso degli abituali mezzi: il telefono 333.3253363 che risponde ogni giorno e per tutta la settimana, la mail avis.vedano.olona@gmail.com e la pagina Facebook Avis Vedano Olona,