Lavori di asfaltatura in via Gasparotto, per quattro giorni senso alternato nella via di accesso a Varese

(foto di repertorio)

Da questo pomeriggio inizieranno i lavori di asfaltatura in via Gasparotto.

La prima fase, l’1 e 2 marzo, vedrà i macchinari all’opera nella fresatura del vecchio asfalto nel tratto dal distributore alla rotonda con via Novellina. Verrà installato un senso unico alternato per consentire l’esecuzione dei lavori.

A partire da domani sera, 2 marzo, in base alle condizioni meteo, i lavori si svolgeranno di notte, tra le 20 e le 6.30 del mattino: questi riguarderanno anche il tratto dalla farmacia fino al ponticello di via Per Schianno.

Verrà prima rimosso il vecchio strato di asfalto per poi procedere con la nuova asfaltatura.

I lavori dureranno circa 3/4 giorni in base alle condizioni meteo.