Lavori in corso nella Valle del Lanza tra Malnate e Cantello per la Ti Ciclo Via

Sono in piena attività i lavori per la realizzazione della Ti Ciclo Via, la pista ciclopedonale dalla Folla di Malnate al valico di Gaggiolo a Cantello e che permetterà di collegare la parte più a nord del corridoio ciclistico regionale (n. 16( della Valle dell’Olona con la rete ciclopedonale Svizzera.

Responsabile della progettazione dell’opera e della realizzazione è la Provincia di Varese in collaborazione con il Comune di Valmorea.

La ciclovia prevede un percorso di circa 8 km suddiviso in due lotti funzionali: nel territorio dei comuni di Malnate e Cantello con un percorso che va dalla località Folla di Malnate (SS 342 Briantea), lungo la valle del torrente Lanza, alla località Molino del Trotto di Cagno, con una lunghezza di 3,70 km; il secondo lotto, nel territorio dei Comuni di Solbiate con Cagno (CO) e Cantello (VA), con un percorso che va dalla località Molino del Trotto di Cagno, passando per la frazione Ligurno di Cantello, al valico di Gaggiolo sempre a Cantello, con una lunghezza di circa 4,30 km.

In queste settimana sono in corso d’opera i lavori per la realizzazione del primo lotto, che porteranno qualche problema all’interno del Parco della Valle del Lanza, soprattutto nel sentiero di fondovalle e nell’area di parcheggio del Mulino del Trotto a Cagno.

I responsabili del Parco consigliano quindi di parcheggiare poco più avanti, oltre la ferrovia, nell’area di parcheggio a Cantello. Per quest’ultima è stato inoltre chiesto ai tecnici che seguono l’adiacente lotto dell’opera di sistemare il fondo, per renderlo maggiormente agibile.