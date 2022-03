Lavori sulla A4 Milano-Brescia, chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 5:00 di giovedì 24 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano.