Le 5 società Femtech in Europa più promettenti per gli investitori

In una società dominata per secoli dalla distinzione tra “sesso forte” e “sesso debole”, le donne stanno sempre più reclamando il diritto alla loro metà del mondo. Sembra che negli ultimi anni anche molti uomini si siano dimostrati partecipi al raggiungimento dell’obiettivo parità. Intanto, da parte di diversi Stati e governi, stanno arrivando finanziamenti e altre modalità concrete che mirano a livellare la differenza di genere, mentre la tecnologia sta rivolgendo sempre più attenzione alla creazione di prodotti specifici per le donne.

Ci riferiamo in particolare alla Femtech (letteralmente “female technology”, termine con cui si definiscono tutti i software e le app appositamente studiati per la salute e il benessere delle donne, differenziandosi dai dispositivi “neutrali”, creati per un pubblico generico. Quali sono le prospettive di crescita di questo settore, dal punto di vista degli investitori? Secondo quanto riportato da Pitchbook, società americana specializzata nella ricerca e nell’analisi di dati, il Femtech ha riportato guadagni per oltre 820 milioni di USD, oltre ad aver ottenuto investimenti per oltre 590 milioni. Durante la pandemia si è verificata una leggera battuta d’arresto, come è avvenuto d’altronde per la maggior parte degli altri settori.

Fonte: Statista.com

Le prospettive future sembrano però molto positive: si parla addirittura di più di 1 miliardo di dollari di ricavi previsti entro il 2024. Numeri che rendono questo nuovo comparto della tecnologia particolarmente interessante per chi vuole sondare nuovi terreni di investimento. Anche se ad oggi il mercato americano è quello reattivo, anche dalle nostre parti si sta rilevando un trend in crescita, a partire dal Regno Unito. Sembra proprio quest’ultimo lo Stato che più di altri risente dell’esigenza di un’assistenza sanitaria più specificamente femminile: ricordiamo che negli Stati Uniti le donne sono state escluse nel 1977 dalla sperimentazione dei farmaci, rendendo quindi il sistema farmacologico e assistenziale tagliato quasi prevalentemente sugli uomini.

Female Technology: le società emergenti in Europa

Essendo il Femtech un settore prettamente dedicato a un pubblico femminile, non mancano le difficoltà per la sua crescita economica. La maggiore sensibilità generale sicuramente è di aiuto, soprattutto sotto il profilo dei finanziamenti.

Secondo Maxim Manturov, Head of Investment Research di Freedom Finance Europe, “il settore FemTech continua a lottare con diversi ostacoli e sfide, che possono tuttavia essere visti anche come opportunità. La raccolta di capitali, ad esempio, è la sfida più grande. Grazie alla sempre maggiore presenza di aziende unicorno e di società che escono dal mercato, gli investitori saranno presto in grado di intuire il potenziale di quest’industria. Una delle principali sfide per l’intero settore è raggiungere i responsabili delle decisioni (per lo più uomini) che gestiscono i budget, per coinvolgerli nel business case e nel potenziale di crescita, di opportunità e di guadagno delle soluzioni FemTech. Alcune delle difficoltà principali saranno la scarsa ricerca, i pochi finanziamenti, la difficoltà nell’istruzione e nell’accettazione culturale della salute delle donne come priorità. La salute femminile è stata storicamente percepita come privata e non coperta dalla medicina sociale, il che limita le sue prospettive commerciali se i partecipanti al mercato non possono ottenere la copertura”.

Fonte: S&P Global Market Intelligence

Consapevoli quindi delle opportunità del Femtech, diverse sono le startup che hanno deciso di non rimanere indietro. Tra queste va nominata Flo, l’app creata da una società bielorussa nel 2015, oggi disponibile in 22 lingue diverse. Obiettivo dell’applicazione è supportare la donna in tutto il periodo riproduttivo, incluso quello della menopausa. Il grande successo di questa app è stato evidente anche per i finanziamenti ottenuti: 5 milioni di USD nel 2017 e oltre 7 milioni di USD nel 2019.

La necessità di dispositivi calibrati sul corpo della donna è ovviamente un settore che va oltre l’apparato riproduttivo. Lattice Medical è una startup con sede in Francia che ha deciso di supportare la donna in una fase molto delicata, quella successiva ad una mastectomia. L’obiettivo della startup è mettere in commercio un particolare modello di protesi mammaria in 3D, in grado di riassorbirsi con il tempo, lasciando spazio al tessuto rigenerato dal corpo della donna. Ziwig è un’altra startup, sempre con sede in Francia, che ha l’obiettivo di diagnosticare l’endometriosi, un problema frequente nelle donne ma che fa ancora fatica ad emergere. La sua strategia di sensibilizzazione prevede il coinvolgimento del governo francese, anche in un’ottica di finanziamento.

In Svizzera, Ava è una startup che ha creato un indicatore per la rilevazione dei giorni fertili. Grazie a un semplice braccialetto che va indossato di notte, il dispositivo è in grado di rilevare i dati necessari e inviarli all’app. Oltre a questa funzione, riesce anche a monitorare la durata e la qualità del sonno, rispondendo a un disturbo che sta colpendo molte donne negli ultimi anni. Un altro settore cruciale, relativo a un periodo complesso per la donna, è quello della femtech dedicata alla menopausa (il cd “menotech”). PinkUp Vamp è l’app sviluppata e creata in Italia per supportare le donne in questa fase della loro vita, grazie a un sofisticato sistema di rilevazione dei sintomi. Secondo gli esperti, è proprio questo il comparto più interessante dal punto di vista economico, data la maggiore propensione delle potenziali utenti a ricevere un aiuto per affrontare questa fase.