Le attività storiche, il punto tamponi al “Casermone” e l’incontro al memoriale della Shoah nel podcast del 10 marzo

Le principali notizie di giovedì 10 marzo nel podcast quotidiano di VareseNews

Una mozione della Lega in consiglio comunale diventa bipartisan: nasce così, con un voto all’unanimità il marchio di “attività storica varesina”. Una mozione del vicecapogruppo della Lega Stefano Angei infatti con un emendamento del consigliere PD Giacomo Fisco diventa patrimonio di tutto il consiglio e passa con i voti di tutti i presenti. Le attività storiche potranno chiedere il possesso del titolo di”attività storica varesina se avranno più di trent’anni di vita continuativa nella città e presenteranno la richiesta o riceveranno una segnalazione dai consiglieri comunali. Previsto anche, nell’emendamento di Fisco, un analgo riconoscimento alle startup varesine che hanno compiuto almeno 5 anni di attività continuativa in città.

Punto tamponi, verifica delle vaccinazioni, assistenza sanitaria primaria. Sono le operazioni di prima assistenza ai profughi d’Ucraina che si svolgerebbero al “Casermone” di Gallarate, l’ex deposito militare ora gestito da Regione Lombardia e usato come centro vaccinale. L’ipotesi è allo studio della Regione in queste ore e ha già acceso una polemica politica, forse la prima, in questa fase di accoglienza die rifugiati ucraini: il sindaco di Gallarate, il leghista Andrea Cassani, contesta infatti la scelta, considerata inadatta alle famiglie che fuggono dalla guerra. Il centro, in ogni caso, non dovrebbe essere destinato ad accoglienza stabile, ma solo al primo transito, verso altra destinazione.

È sostanzialmente stabile la situazione epidemica nel Varesotto. Rispetto alla scorsa rilevazione l’incidenza di nuovi positivi ogni 100.000 abitanti è solo leggermente aumentata passando da 307,44 agli attuali 308. I nuovi positivi negli ultimi 7 giorni sono stati 2749 mentre settimana scorsa erano stati 2744. Aumenta di un punto percentuale il tasso di positività ai tamponi: degli oltre 28mila effettuati il 13,1% è risultato positivo. In Lombardia si è registrato un aumento del 3% dei casi positivi, mentre sono diminuiti del 17% i decessi a causa del Covid. In provincia di Varese resta alto il tasso di contatti nel Luinese dove la curva, dopo la discesa di un mese fa, ha invertito nettamente la rotta tonando a puntare in alto: il tasso di incidenza, da inizio marzo, varia tra i 494 casi ogni 100.000 abitanti e i 515 del 5 marzo scorso. Nettamente migliore la situazione negli altri distretti dell’Asst Sette Laghi dove i numeri sono sotto i 330 ad esclusione di Arcisate che raggiunge quota 390. Sotto l’incidenza dei 250 casi, invece, tutti i territori di Asst Valle Olona.

Alfa svela il suo progetto “L’acqua siAMO noi!”. Presentato stamane in conferenza stampa il programma che, attraverso eventi per i cittadini e un progetto con le scuole, porterà i cittadini di tutte le età a vivere e scoprire l’oro blu del nostro territorio

«“L’acqua siAMO noi!” è il progetto che il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese ha realizzato in collaborazione con Legambiente; fra i partner Green Scool e WWF Varese Insubria. Oltre 50 le scuole di primo e secondo grado che verranno coinvolte da percorsi di educazione ambientale legati all’acqua, fra gli obiettivi anche l’imparare a bere quella, ottima, del rubinetto! Previsti anche eventi per i cittadini: 5 sabati per le famiglie/ camminate e pedalate fra laghi e fiumi, con spettacoli teatrali per i più piccoli, 8 giornate di pulizia dei corsi d’acqua e 4 camminate con gare di orienteering. Si parte sabato 26 marzo con un evento sul Lago di Varese. Tutte le informazioni sul sito Alfavarese.it, sezione “Eventi e territorio”.

Visionare, la rassegna organizzata dall’ordine degli architetti di Varese a Marzo esce da villa Panza e porta gli architetti al memoriale della Shoah, a Milano, con due guide d’eccezione. Saranno infatti i progettisti di quello straordinario luogo di memoria, gli Architetti Guido Morpurgo ed Annalisa de Curtis, a raccontarne gli spazi in una visita cui seguirà una conferenza che li vedrà protagonisti. La visita al Memoriale, prevista per domenica 13 marzo, vedrà quindi come guide d’eccezione i progettisti di uno degli “interni” più potenti della Milano contemporanea. Alla visita seguirà, negli stessi luoghi, una conferenza dal titolo “Il riscatto della Memoria” che li vedrà protagonisti dei “dialoghi di architettura” ideati dall’architetto Fulvio Irace, moderatore e curatore della rassegna Visionare 2022. Sia la visita che il webinar sono gratuiti e aperti a tutti ma vanno prenotati, sul sito dell’ordine degli architetti di varese

