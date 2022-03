Le comunità energetiche, cosa sono e quanto fanno risparmiare. Se ne parla a Vedano Olona

Le comunità energetiche, cosa sono, come si formano e quali vantaggi comportano. Il tema, quanto mai attuale, sarà al centro di un incontro pubblico in programma giovedì 31 marzo alle 21 nell’Aula studio presso la Biblioteca comunale di Vedano Olona, a Villa Fara Forni (in via Fara Forni 1).

Proposta dalla Consulta Giovani del Comune di Vedano Olona la serata permetterà di approfondire una delle possibili risposte alla crisi energetica e, più in generale, all’esigenza sempre più pressante di responsabilità ambientale, sociale ed economica per tutto quanto riguarda l’energia.

La serata è aperta a tutti.