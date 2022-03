Le pagelle del Varese: Piraccini glaciale dal dischetto, Trombini salva il risultato

Il Varese pareggia 1-1 in casa dell’Asti. Una gara bruttina, decisa dagli episodi come il rigore realizzato da Piraccini – fallo su Mamah – e quello parato da Trombini.

LE PAGELLE

TROMBINI 7: Altra dimostrazione di essere un grande portiere. Un rigore parato che salva questa domenica

PREMOLI 6: Gara attenta, prima da difensore e poi da centrocampista. Ci mette fisico e prestanza

MONTICONE 6:

MAPELLI 5,5: La prestazione non sarebbe da insufficienza, ma si prende una doppia ammonizione non da lui

FOSCHIANI 6: Prestazione senza acuti ma neanche con particolari pecche

D’ORAZIO 5,5: In partita ci mette forza e fisico in mediana, poi si prende l’espulsione dalla panchina senza senso

Pastore 6: Entra con il solito spirito combattivo, non combina molto ma si fa sentire

CANTATORE 6,5: Gara di grande prestanza, sempre presente e attento a fermare le ripartenze dell’Asti, anche con un po’ di malizia

Gazo 6: Qualche minuto nel finale per dare ossigeno al centrocampo

MARCALETTI 6: Gara senza infamia e senza lodi. Pericoloso sui calci di punizione, qualche imprecisione in difesa

DISABATO 5,5: Non riesce a trovare le giocate solite e fatica. Prova con il dinamismo ma la difesa dell’Asti lo rimbalza

Piraccini 6,5: Il rigore realizzato ha un grande peso specifico per la gara e per la stagione. Non fa molto altro

MINAJ 5,5: Ritrova la titolarità dopo diverse partite, ci prova ma non riesce a fare molto

A. Baggio 6: Entra con buon piglio, si mette sulla fascia e gioca in maniera attenta

DI RENZO 5: Fatica, non trova spazi e si vede. Arretra spesso in cerca del pallone ma così facendo aiuta la difesa dell’Asti. Come detto anche da miste Rossi, non era la sua partita

Mamah 6: Non è ancora il miglior Mamah ma basta un’accelerazione per subire il fallo del rigore