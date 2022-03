Le scuole Bellotti entrano nell’era digitale con la nuova aula Steam

È stata inaugurata questa mattina (martedì) al primo piano delle scuole medie Biagio Bellotti di via Busona la nuova aula Steam (acronimo di Science Technology Engineering Art Mathematics, è un metodo di apprendimento interdisciplinare sviluppato dal 2000 negli Stati Uniti con l’obiettivo di avvicinare gli studenti di ogni provenienza sociale alle discipline matematiche e scientifiche).

Galleria fotografica Inaugurata l'aula steam alle scuole Biagio Bellotti di Busto Arsizio 4 di 6

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza della dirigente dell’Istituto Comprensivo Bertacchi, Fabiana Ginesi, del corpo docente, della vicesindaco Manuela Maffioli e dell’assessore alla Scuola Daniela Cerana. Si tratta di un’aula innovativa, come ha spiegato Ylenia Infurna, docente di matematica e animatrice digitale della scuola, perchè rivoluziona il concetto di aula di informatica: «In questo spazio avevamo la classica aula di informatica con computer e postazioni fisse. Ora abbiamo banchi mobili che facilitano la creazione di gruppi di lavoro, computer portatili e tablet. Questo permette ai ragazzi di utilizzare gli strumenti tecnologici in maniera completamente diversa, accompagnandoli nella nuova era digitale in tutte le discipline».

Un esempio è la collaborazione sviluppata con Canva, grazie al progetto sviluppato in ambito educativo dalla società che sviluppa l’ormai nota applicazione che permette di creare grafiche e presentazioni in pochi tap: «Abbiamo avuto account gratuiti per tutti gli studenti e per noi insegnanti e questo ci permette di sfruttare a pieno le potenzialità dell’app». Oltre a queste attrezzature il laboratorio permetterà anche lo sviluppo della robotica e l’uso di visori 3D. L’intero progetto è stato finanziato in parte con fondi propri e in parte attraverso i Pon.

L’inaugurazione è avvenuta nel giorno della Festa della Donna ed è stata seguita da un incontro tra gli studenti, l’amministrazione comunale e alcuni esperti per approfondire il tema della parità di genere con uno sguardo attento anche a quanto sta accadendo in Ucraina con il flusso ininterrotto di mamme e bambini che stanno scappando dalla guerra.