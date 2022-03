A Leggiuno rifatta la pavimentazione dell’antica Via Pigera

Nuova pavimentazione per una delle strade storiche di Leggiuno. L’intervento, voluto dall’amministrazione comunale, ha portato alla riqualificazione funzionale di un tratto (circa il 60%) della via Pigera.

“La via – spiegano gli amministratori – rappresentava uno degli ultimi tratti stradali con la traccia dell’antica pavimentazione in acciottolato; prima dell’intervento il tratto versava in pessime condizioni di conservazione a causa dell’elevato degrado della pavimentazione in sasso. Si tratta di una via molto frequentata, quasi esclusivamente, da ciclisti e pedoni”.

L’obiettivo dell’intervento, oltre a recuperare un elemento tradizionale del contesto paesaggistico, è stato anche anche quello di permettere una strada di collegamento alternativa tra la frazione Mirasole e Leggiuno capoluogo in occasione di chiusure temporanee della strada principale (via Contini). “L’intervento sarà completato, verosimilmente durante l’anno in corso, con la realizzazione della pavimentazione del tratto inferiore della via, che però non presenta più traccia del selciato originario”.