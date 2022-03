Legnano non dà scampo alla Robur Varese e la condanna a un punteggio pesante (93-59)

Legnano – Varese 93-59

Legnano: Leardini 15, Ferrario L, Cepic 22, Casini 16, Roveda, Marino 3, Fattori 2, Solaroli 21, Bassani, Pisoni, Terenzi 14. Coach, Eliantonio

Robur Varese: Pilotti, Spatti 14, Maruca 4, Librizzi 6, Virginio 6, Sorrentino 1, Trentini 2, Dal Ben 3, Somaschini 6, Gaye, Allegretti 17, Macchi. Coach, Donati

Arbitri: Guarino e Palazzo di Campobasso

Risultato pesante per Varese, ma Legnano quando ha schiacciato sull’acceleratore è scappato via senza lasciare scampo agli ospiti. Partita finita alla sirena del terzo quarto, con gli ultimi 10 minuti trasformati in una passerella per i padroni di casa e in sofferenza totale per gli ospiti. Biancorossi che tirano un sospiro dopo le due sconfitte di Empoli e Vigevano, conservando il quarto posto in solitaria. Varese che perde l’occasione di salire ancor più in classifica ed evitare pericoli da playout.

Partita decisa all’inizio del secondo tempo. Il parziale di 10-0 ha lanciato Legnano sul +19 e da lì è stato tuto più facile. Anche il canestro più complicato è diventato banale.

Legnano con 5 uomini in doppia cifra e una percentuale nel tiro arrivata al 54% contro il 35% degli avversari. Addirittura 54 i rimbalzi dei knights, Varese fermo a 27.

Solaroli va negli spogliatoi con un 31 valutazione che vale tutti i 36 punti a referto. Fa storia l’unico canestro di Marino, all’inizio del terzo quarto. Per Varese, Allegretti (17 punti) e Spatti (14) hanno tenuto testa ai rivali fin che hanno potuto.

Il commento del presidente legnanese, Marco Tajana: «Abbiamo fatto una bella partita. Anche stasera, nonostante l’orario e il fatto che fosse un giorno infrasettimanale, abbiamo registrato una folta cornice di pubblico: 700 persone tra cui 150 ragazzi delle scuole. Oggi ci siamo guadagnati i play off. Ora ci aspettano due partite difficilissime: Firenze e Omegna in casa. Sarà una bella battaglia». Entusiasta anche il GM Basilico che ha ringraziato le scuole Barbara Melzi e quelle di Villa Cortese per la presenza al Pala Borsani: «Dovevamo dare dimostrazione delle nostre capacità e ci siamo riusciti».

Anche da coach Manetta i complimenti a Solaroli per «una prova che ha spaccato in due la partita. Dal terzo quarto non c’è stato più nulla da fare. Adesso, nelle partite che restano dobbiamo proprio guadagnarci la salvezza. Quella con la Sangiorgese sarà fondamentale».

Finale: Legnano – Varese 93-59

37′ – Segna solo Legnano (88-53)

34′ – Partita ormai ridotta ad allenamento (83-53)

32′ – 6-0 per Legnano che va sul -29 (76-47)

Terzo quarto: Legnano – Varese 70-47

28′ – Legnano concede qualcosa in difesa (61-42) e poi 63-44, ma si riprende nel finale di quarto

26′ – Casini da tre (58-35) per il + 23

24′ – Tiro a segno con difese poco attente (55-35)

22′ – Terenzi porta a +11 il vantaggio di Legnano (44-33). Marinooooo finalmente (47-33) e poi Solaroli per un parziale di 10-0 (52-33)

Secondo quarto: Legnano – Varese 42-33

La notizia è lo… zero nel tabellino alla voce Marino. Dopo 20 minuti il play legnanese non è ancora andato a segno, ben sostituito da Cepic già a 13 punti. Varese ha in Allegretti il suo miglior realizzatore (11 punti), Legnano sale al 51% dal campo, con Varese che si ferma al 37%. Netto il vantaggio di Legnano nei rimbalzi (25-14), mentre sono 8 le palle perse dai legnanesi rispetto le 3 dei varesini. Legnano avanti negli assist 11 a 9

18′ – Varese comunque resta lì (37-33)

17′ – Terenzi da sotto (32-25) e poi Leardini (35-28)

15′ – Reazione di Varese che riduce lo svantaggio (30-25)

14′ – Leradini da tre (28-22)

12′ – Casiniiii (23-20). Legnano prova la fuga (25-20)

Primo quarto: Legnano – Varese 21-18

9′ – Entra Casini esce Solaroli. Parità (16-16)

8′ – Solaroli da sotto (14-10)

6′ – Cepic in lunetta pareggia (10-10) e ancora lui, Cepicccc (12-10)

4′ – Non funziona ancora il tiro da 3 tra i knighst. Poi ci prova Solaroliiiii (8-7), ma anche Varese fa centro (8-10)

2′ – Primi punti di Cepic (5-2), sorpasso Varese (5-6)

Quintetti

Legnano: Leardini, Marino, Cepic, Terenzi, Solaroli

Varese: Somaschini, Pilotti, Trentini, Allegretti, Maruca

Legnano arriva al derby dopo due sconfitte in trasferta, contro Piombino e Vigevano, mentre la Robur deve rialzarsi dopo aver perso di un solo punto sul parquet di Cecina.

