Letture e laboratorio alla Biblioteca di Gallarate per la Festa del papà

Tante letture e un laboratorio creativo a tema per la Festa del papà alla Biblioteca Civica Luigi Majno in programma per sabato 19 marzo alle ore 15 nella sezione “Ragazzi e famiglia” del Hic, Hub istituti culturali città di Gallarate in piazza San Lorenzo 5.

L’evento è rivolto ai bambini in età scolare, dai 6 ai 9 anni, accompagnati da un adulto (con Green pass).

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria allo 0331 795 364.

Per tutti i partecipanti sarà necessario indossare una mascherina FFP2.