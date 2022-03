L’ex Lido di Luino riaprirà: si aggiudica la gestione la società Mapi Srl di Torino

A circa sei mesi dall’emanazione, da parte del Comune di Luino, del bando per la riqualificazione dell'”ex Lido di Luino”, si ha il nome della società a cui è stata aggiudicata la gestione: la Mapi S.r.l di Torino.

Nel giro di massimo un anno verrà completata la parte del bar/ristorante, ora rustico, e “ricostruito” il complesso delle piscine all’aperto. La concessione fatta alla società torinese per servizi turistici e ricreativi durerà per 15 anni.

Una bella notizia per la comunità, che ricorda ancora con nostalgia i momenti passati al suo interno, tra discoteca e piscine.

Presto “l’ex Lido di Luino” prenderà nuova forma ma si può guardare al futuro con positività, viste le potenzialità ricettive e turistiche dell’area.

Per i primi di aprile, entro i 30 giorni dalla aggiudicazione, la società dovrà presentare il progetto definitivo per la realizzazione dell’area bar/ristorante e, entro 90, quello per la riqualificazione delle piscine e di tutte le strutture annesse.

La sistemazione del complesso delle piscine, che prevede anche la completa ristrutturazione degli spogliatoi, sarà realizzata a discrezione della società, allorché rispetti l’unico termine anticipato dall’amministrazione: la realizzazione di una piscina 25 x 12,4, delle stesse dimensione di una delle due oggi presenti.

Due i lotti corrispondenti all’aggiudicazione da parte della società torinese. Il primo lotto riguarda i servizi di bar-ristorazione per un canone annuo di 19.200 euro, da corrispondere a partire da 12 mesi per 14 annualità. Il secondo lotto, le piscine, per un canone annuo pari a 14.400 euro da corrispondere a partire da 24 mesi per 13 annualità.

I lavori dureranno complessivamente un anno anche se l’obiettivo, per la società, è quello di riuscire a completare la parte bar/ristorante entro quest’anno.