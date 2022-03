L’ex Roselli punisce il Varese: il Ligorna vince 3-1

Il Varese cade nella trappola del Ligorna e subisce una brutta sconfitta per 3-1 a Genova. I liguri di mister Giorgio Roselli, ex di turno acclamato dai sostenitori biancorossi che è andato sotto la rete a ringraziare a fine partita, concedono pochissimo ai varesini, che faticano a costruire occasioni d’attacco, e si prendono tre punti meritati sfruttando le disattenzioni della difesa biancorossa. In un primo tempo senza grandi emozioni, è Cericola a sbloccare il risultato al 30′ con la deviazione di testa di Cericola su calcio da fermo. Nella ripresa il Ligorna parte meglio e, dopo il palo colpito, raddoppia all’8′ con la punizione di Silvestri. La ribattuta vincente di Piraccini dà qualche speranza al Varese, ma è ancora Cericola – al 40′ – a chiudere i conti siglando il 3-1 che chiude la contesa.

In classifica cambia poco per i biancorossi, che rimangono al terzo posto, ma dopo questa sconfitta – con le concomitanti vittorie di Novara e Sanremese – l’obiettivo deve essere quello di arrivare ai playoff cercando la migliore posizione e poi giocarsela nella postseason.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo il pareggio di Asti, il Varese affronta un’altra trasferta complicata a Genova contro il Ligorna guidato dall’ex mister Giorgio Roselli. Le tre pesanti squalifiche in casa biancorossa di Mapelli, Disabato e D’Orazio obbligano le scelte di mister Ezio Rossi, che in difesa schiera Premoli con Monticone e Parpinel e in mediana fa giocare dal primo minuto Gazo – capitano di giornata – al fianco di Cantatore. In attacco torna Piraccini sulla trequarti alle spalle di Pastore e Mamah. I genovesi arrivano da un turno di stop obbligato a causa del Covid, che ha condizionato anche la settimana di preparazione alla gara. Mister Roselli cambia volto ai suoi e schiera un inedito 3-5-2 che in avanti vede Gomes e Cericola.

PRIMO TEMPO

Nei primi minuti di gara succede poco: le squadre si studiano e non provano affondi degni di nota. Cantatore ci prova un paio di volte dalla distanza senza fortuna mentre il Ligorna al 18′ prova a sfruttare l’errore di Parpinel in disimpegno ma Trombini è attento sul tiro-cross di Lipani da destra. Al 20′ è Piraccini a provare il destro sul rinvio sbagliato di Scannapieco, ma calcia alto. Più pericoloso invece poco dopo il Ligorna: Calcagno va via sulla sinistra e serve in area Cericola trovando però Trombini ben piazzato. Il vantaggio dei genovesi arriva al 30′: punizione dalla sinistra di Garbarino, Gomes allunga la traiettoria e Cericola è il più lesto a deviare in rete. Sotto di una rete, il Varese prova a rimettere in parità il match ma la difesa di casa regge l’urto e ribatte i tentativi di Gazo e compagni, che non trovano soluzioni. A peggiorare la situazione arriva l’infortunio di Parpinel che al 38′ deve lasciare il campo a Tosi, con Marcaletti che scala in difesa. Nel finale di tempo ci sono diversi ribaltamenti di fronte, qualche pallone insidioso nelle due aree ma nessuna vera occasione. All’intervallo, dopo 3′ di recupero, il Varese è sotto 1-0.

SECONDO TEMPO

Inizia malissimo il secondo tempo del Varese, che dopo pochi secondi viene aiutato dal palo, che respinge la deviazione di Cericola, ma all’8′ becca il secondo gol. Silvestri prima si fa 40 metri palla al piede prima di venire steso al limite da Monticone, poi segna sulla punizione mettendo all’incrocio dove Trombini può solo sfiorare ma non evitare il gol. Il Varese subisce il colpo e fatica a reagire. Mister Rossi inserisce Di Renzo per Pastore ma al 18′ l’occasione capita sulla testa di Cantatore che però da ottima posizione manda alto di testa il cross di Premoli. Il gol biancorosso arriva al 21′: Di Renzo controlla in area e serve Mamah, destro ribattuto ma Piraccini mette in rete la respinta ridando speranze al Varese. Alla mezzora entrano anche Cappai e Minaj – al posto di Gazo e Tosi – e lo stesso Minaj è protagonista dopo pochi istanti con un sinistro deviato che sfiora il palo. La spinta dei biancorossi diventa continua, il Ligorna però resiste e al 40′ punisce ancora il Varese: Donaggio per Cericola che dal limite dell’area sigla il 3-1 con un destro potente sotto la traversa. Nel recupero nonostante qualche tentativo varesino il risultato non cambia più e i genovesi festeggiano la vittoria con Roselli che corre a salutare alla rete i tifosi biancorossi. Una bella immagine nel mezzo di un pomeriggio negativo per il Varese.

TABELLINO