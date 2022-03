Libri e ambiente. Il circolo Gagrin e la Biblioteca di Busto Arsizio insieme per i ragazzi

26×1 – Circolo Gagarin e la Biblioteca comunale G.B. Roggia, nell’ambito del progetto “ReadingBusto” finanziato da Fondazione Cariplo, presentano “Generazione A – i ragazzi leggono l’Antropocene”, un percorso che, attraverso letteratura, narrazione e rielaborazione, vuole innescare nei ragazzi e nelle ragazze delle superiori un nuovo interesse nei confronti dei libri e al contempo stimolare riflessioni creative sulle prospettive ambientali del giorno d’oggi. Il progetto si articola in due fasi, per un totale di 12 appuntamenti, e la partecipazione è del tutto gratuita.



La prima parte

I primi sei incontri saranno gestiti dalla giornalista e attivista Rosy Battaglia e saranno dedicati alla lettura critica de “L’altro mondo” di Fabio Deotto. Il libro getta un nuovo sguardo sulle sfide climatiche del nostro tempo attraverso storie di persone già oggi costrette a misurarsi con le conseguenze di un pianeta sempre più inospitale. L’analisi degli effetti ambientali, sociali e culturali indotti dai cambiamenti climatici, centrale nel reportage narrativo del libro, andranno ad intrecciarsi con la percezione di ciascuno, producendo così una rinnovata e personale prospettiva di consapevolezza nei confronti di un mondo che cambia.

Il laboratorio di lettura con Rosy Battaglia si svolgerà dalle ore 15:00 negli spazi di Circolo Gagarin (via Galvani 2bis) nei giorni 29 marzo, 5 aprile, 12 aprile, 19 aprile, 26 aprile e 3 maggio.

La seconda parte

Nei restanti sei incontri, Radice Timbrica Teatro terrà un laboratorio creativo per risvegliare il piacere di inventare e trasformare attraverso l’immaginazione, il corpo, la parola e il segno. A partire da quanto emerso negli incontri dedicati al reportage sul cambiamento climatico, ciascun partecipante sarà incoraggiato a rielaborare il proprio sentire attraverso pratiche espressive teatrali, letture di racconti e poesie, esplorazioni grafiche e pittoriche. Dall’esito dell’esperienza creativa che si vivrà insieme, si progetterà e realizzerà una performance finale che racchiuda con un linguaggio condiviso il senso emerso di “essere in questo tempo”. In questa ultima fase, ciascun partecipante potrà partecipare nel ruolo che più preferisce.

Gli incontri con Radice Timbrica Teatro si svolgeranno sempre a partire dalle ore 15.00 e sempre negli spazi di Circolo Gagarin nei giorni 12 maggio, 19 maggio, 26 maggio, 9 giugno, 14 giugno e 16 giugno.

Per informazioni e iscrizioni, basta inviare una mail a corsi@circologagarin.it o a biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it indicando nome, cognome, scuola di provenienza e numero di telefono. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 di marzo, per un massimo di 20 ragazzi. È necessario essere in possesso di green pass rafforzato. La partecipazione è gratuita nell’ambito del progetto ReadingBusto.