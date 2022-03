L’importanza di riqualificare le aree urbane tramite progetti mirati

La riqualificazione urbana è un tema particolarmente ostico, in quanto sebbene sia molto gettonato, spesso non viene realmente applicato a progetti di inclusione reali e concreti. Parlare di riqualificazione delle zone urbane, quindi, è complesso, ma nonostante questo alcuni esempi virtuosi di interventi sul territorio ci sono. Naturalmente, la riqualificazione più ardua ma al tempo stesso più necessaria è quella delle aree meno centrali e meno frequentate, che spesso vengono sfruttate dall’amministrazione locale per dislocare tutte quelle strutture poco piacevoli alla vista, che rovinano il panorama o che tolgono prestigio ad alcune zone.

Per cui, se sviluppata in modo consapevole e permanente, la riqualificazione urbana è in grado di influire in modo positivo sulla qualità della vita di tutti, specialmente di coloro che vivono il quartiere interessato.

Che cos’è la riqualificazione urbana

Se in una specifica zona si vive bene anche le relazioni tra gli abitanti sono più serene e più rispettose. Infatti, se ci si trova in un ambiente pulito e curato si tenderà a prendersene cura per mantenerlo come lo si è trovato. La riqualificazione urbana è quindi in grado di innescare una reazione a catena dove le persone si sentono più responsabili delle proprie azioni all’interno del quartiere e si adoperano attivamente per mantenerlo così com’è.

Prima di addentrarci nei diversi tipi di riqualificazione, è bene comprendere cosa si intende con questo termine. La riqualificazione urbana comprende un insieme di azioni volte a recuperare il patrimonio edilizio già esistente in una determinata zona, con particolare attenzione alle periferie più soggette al degrado ambientale. La riqualificazione però, non coinvolge unicamente gli edifici, ma anche gli spazi pubblici con i giardinetti per i bambini, i parchi, le stazioni, le piazze e i luoghi d’incontro. L’obiettivo finale è quello di aumentare il benessere dei residenti e il rispetto nei confronti della propria zona. Spesso le riqualificazioni sono volte a rendere più attraenti e vivi specifici quartieri sia dal punto di vista commerciale che residenziale.

Infatti, è molto comune associare agli interventi sul territorio anche iniziative culturali e sociali. Il tutto è volto a dare una nuova vita alla specifica zona.

La riqualificazione urbana porta con sé la consapevolezza che il mondo può migliorare anche partendo dal piccolo, instillando una nuova coscienza civica e ambientale.

Alcuni esempi di progetti di riqualificazione

I progetti di riqualificazione urbana non possono essere improvvisati ed estemporanei, anzi, vanno pianificati nei minimi dettagli partendo da progetti condivisi con più istituzioni e soggetti privati e associativi che sposano la causa ambientale e sociale. I progetti che si possono incontrare sono diversi, ad esempio ve ne sono alcuni che riguardano un’intera cittadina, altri invece che si limitano a un singolo quartiere o una periferia. In tutti i casi si cerca di creare un ambiente più adatto alla vita quotidiana degli abitanti, spesso agendo per piccoli passi. Ecco quindi che si comincia con la ristrutturazione di alcune strade, per poi passare a muri abbandonati e sottopassaggi, terminando con lo smantellamento di edifici ormai inutilizzati.

I principali soggetti di opere di riqualificazione sono spesso i parchi e i giardinetti di quartiere in quanto frequentati da bambini, adolescenti e famiglia. Si tratta di luoghi d’incontro che riuniscono le persone e quindi fortificano il legame tra i residenti così da sviluppare la collaborazione e la propositività nelle attività di quartiere. Si tratta di aree in cui spesso è sufficiente sistemare le attrezzature di gioco per bambini, le fontane o i punti che presentano strutture per l’allenamento spesso sparse nelle aree verdi. Un esempio di progetto di inclusione sociale viene da P&G e si chiama Frutteto Solidale. Procter & Gamble, ha lanciato un grande progetto di inclusione sociale. L’ambizioso obiettivo è quello di proteggere la biodiversità attraverso la creazione di orti sociali e di promuovere l’agricoltura sociale. Gli orti solidali, sono infatti gestiti da comunità che includono persone con difficoltà di inclusione sociale, come persone con disabilità, bisognose e donne vittime di violenza. Tutti i proventi della vendita della frutta e della verdura coltivata aiutano le stesse comunità a prosperare e forniscono lavoro agli individui, garantendo autonomia economica, inclusione nella società e dignità.

Rigenerazione urbana

Un altro tema meno conosciuto è quello della rigenerazione urbana, ovvero la riqualificazione dei centri storici, il recupero delle aree dismesse e la riqualificazione dei quartieri residenziali che erano stati realizzati con criteri architettonici di bassa qualità e che oggi non rispetterebbero le norme edili dell’Unione Europea. Ne sono un esempio le rigenerazioni che sono avvenute nelle principali città italiane, come Milano, dopo l’Expo, che ha visto protagonista il quartiere di Cascina Merlata, Torino, con il progetto Incet Polo dell’Innovazione e Roma, con i quartieri di Corviale e San Basilio in cui sono in corso le riqualificazioni degli spazi pubblici.