A Linate i bambini malati oncologici dall’Ucraina. Tre accolti all’Ospedale del Ponte di Varese

È atterrato in serata, intorno alle 19 e 30, il secondo volo della giornata proveniente dell’Ucraina con a bordo i bambini malati oncologici. Il volo è partito dalla Polonia, è stato coordinato da Areu Lombardia e possibile grazie all’organizzazione della Onlus Soleterre e di Regione Lombardia. Ha permesso a cinque pazienti e alle loro madri di raggiungere l’Italia.

Victoria, 14 anni, Maxim 6 anni e la sorella Ludmilla, 4 anni (affetta da altre patologie), sono stati ricoverati all’ospedale del Ponte di Varese. Gli altri passeggeri del volo hanno raggiungo l’ospedale San Matteo di Pavia. Il trasporto dall’aeroporto alle aziende ospedalieri è stato organizzato con ambulanze e furgoni per permettere ai pazienti di raggiungere la destinazione in tutta sicurezza.

Ad accogliere i passeggeri, tra gli altri, il consigliere di Regione Lombardia Emanuele Monti, la dottoressa Valentina Milan, dirigente medico dell’Asst dei Sette Laghi, Aida Andreassi, dirigente medico di Areu, oltre ad Alberto Zoli, dirigente di Areu. All’Ospedale del Ponte i pazienti sono state accolti dal Professor Massimo Agosti e dal suo staff.

«È stata una emozione – commenta il consigliere regionale Monti – Da ieri stiamo lavorando per organizzare questi voli sanitari e come potete immaginare non è stato facile. Sono contento che anche Varese accoglie questi ragazzi che hanno bisogno di cure. La situazione è in continua evoluzione, continueremo a fare tutto il possibile e anche gli ospedali si stanno organizzando per l’accoglienza dei profughi ucraini che hanno necessità».